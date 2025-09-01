Baltijas balss logotype
Переход на обучение только на госязыке: проблемы наблюдаются у трети школ

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
Переход на обучение только на госязыке: проблемы наблюдаются у трети школ

С началом нового учебного года в Латвии формально завершается переход на обучение только на государственном языке, пишут общественные СМИ.

Однако ответственные должностные лица признают, что для достижения целей реформы на практике потребуется больше времени.

Как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", серьезные проблемы выявлены примерно в трети школ, которые ранее предлагали программы образования нацменьшинств.

"Думаю, единая школа появится тогда, когда в школах удастся создать некую латышскую культуру, которая не сводится только к развешенным на стенах куплетам народных песен. Мне кажется, латышская культура в школе будет тогда, когда, например, работница столовой по-латышски будет спрашивать у школьника, что он хочет", - говорит молодой учитель латышского языка и литературы Даниэл Кевин Берканс.

Еще во время учебы он три года проработал в одной из школ нацменьшинств в Риге, в том числе в период, когда обучение должно было вестись только на латышском языке. Учитель не ожидал, что значительной части детей, при этом разного возраста, придется преподавать самые основы языка, поэтому, по его мнению, говорить о "единой" школе пока преждевременно.

Проблемы сохраняются и в дошкольном образовании - есть детские сады, где русский язык звучит чаще, чем следовало бы ожидать. Своим негативным опытом в передаче поделилась и одна из мам, пожелавшая остаться анонимной. Она отдала дочь учиться в бывшую школу нацменьшинств, формально уже ставшую единой. Однако оказалось, что на практике многие учителя, хотя и владевшие латышским языком, на нем не говорили. Переписка в родительской группе в "WhatsApp" велась преимущественно по-русски. За два года уровень владения латышским у ее дочери настолько снизился, что родители решили перевести ее в другую школу.

"Я действительно считаю, что государство этих детей обокрало - они не получают качественного образования", - не скрывала разочарования мама школьницы.

#образование
Оставить комментарий

(2)

(2)
  • пк
    полосатый конь
    1-го сентября

    Представляю себе, как эти детки будут ненавидеть валоду и всё, что с этим связано, когда подрастут. Насилие, навязывание недопустимо ! Если вы, конечно не хотите нажить себе врагов.

    12
    0
  • З
    Злой
    1-го сентября

    Был у своей бывшей школы, дети говорят на русском языке, не всё потеряно, это радует.

    21
    2

Видео