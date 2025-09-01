Baltijas balss logotype
В День знаний существенных осадков не ожидается

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
В День знаний существенных осадков не ожидается
ФОТО: LETA

В понедельник, в первый день сентября, в Латвии будет много облаков, но они не принесут существенных осадков, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Утром, после рассеивания тумана, местами возможна небольшая морось, днём кое-где будет накрапывать дождь. Сохранится слабый ветер и штиль.

При прояснениях солнце прогреет воздух днём до +18..+23 градусов. Самая тёплая погода ожидается в Курземе.

В Риге 1 сентября существенных осадков не ожидается, облаков станет меньше. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Погодные условия определяет область высокого давления.

#погода #1 сентября
