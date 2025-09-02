Из-за халатности водителя мамочка с коляской пережила в автобусе настоящий кошмар

В своём посте она рассказала, как водитель не опустил автобус, чтобы она могла легко зайти внутрь с коляской и вещами.

«Снова пережила то “удовольствие”, которое, наверное, знакомо каждой мамочке с коляской. Посадка превратилась в настоящее цирковое представление», - начала она.

«Я с полной коляской, пакетами, школьными вещами и повседневными мелочами пыталась попасть в автобус. Конечно, водителю и в голову не пришло опустить автобус. Результат? Коляска наполовину в автобусе, другая часть всё ещё снаружи. Пакеты рассыпались, один напиток закатился почти под автобус, а я стою, как акробат: одной рукой держу коляску, чтобы она не упала, другой пытаюсь поднять все пакеты с земли», — описала ситуацию женщина.

Справиться с трудностью ей помогла другая пассажирка, за что женщина поблагодарила её публично. «Наверное, камеры в автобусе стоят только для вида или как элемент дизайна», — добавила она.

Когда эмоции взяли верх, женщина спросила водителя, действительно ли он не видит, что нужно опустить автобус. Ответ водителя был: «А что мне теперь делать?» По мнению женщины, если водитель не способен выполнять такие простые обязанности, как опускание автобуса, ему стоит искать другую работу.

Публикацию женщина удалила примерно через день из-за грубых комментариев. Однако сердце до сих пор полно обиды — и за ситуацию в автобусе, и за отношение общества: от незнакомцев она получила даже личные оскорбительные сообщения.

Она рассказала о другом случае: «Мне действительно трудно понять такое отношение — разве не само собой разумеется, что общественный транспорт должен быть доступен для всех? Я даже бежала за автобусом с коляской, успела постучать в окошко — он пару секунд стоял прямо передо мной и уехал. Водитель видел. Женщина, которая тоже шла к остановке, не поняла, зачем он ждал, если всё равно не посадил. Не знаю… Это ужасно. Для инвалидов ведь тоже нужно опускать барьер, потому что иногда даже при его использовании невозможно попасть в автобус».

Автобусная компания с мамочкой не связалась.