В Риге снова безопасно купаться на всех официальных пляжах

Во всех восьми официальных местах для купания Риги качество воды хорошее, и купаться там безопасно, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Последние анализы воды показывают, что теперь можно купаться и в Даугаве у Румбулы, где ранее купание было запрещено.

В официальных местах для купания качество воды проверяет Инспекция здоровья, а Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды осуществляет мониторинг качества воды для купания в 20 популярных у жителей местах отдыха у водоёмов.

Как уже сообщалось, на основании результатов анализов, проведённых Инспекцией здоровья 26 августа, в Риге было запрещено купаться на пляже Румбула в Даугаве.

Там был зафиксирован повышенный микробиологический уровень загрязнения. Власти установили на пляже соответствующие знаки о запрете купания.