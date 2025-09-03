А почему медицина уже больше не приоритет?! Производители лекарств бьют тревогу

На здравоохранение уже длительное время отводится менее 4% от внутреннего валового продукта, тогда как в среднем по странам ЕС этот показатель в два раза больше.

Латвийская ассоциация производителей лекарств (ЛЗР) призывает правительство сделать отрасль здравоохранения одним из главных приоритетов при планировании госбюджета на 2026 год. Ассоциация напоминает, что расходы государства на здравоохранение на душу населения в Латвии остаются одними из самых низких среди стран Евросоюза (ЕС). В то же время собственные расходы населения на медицину ( то есть оплата лечения из своего кармана) значительно превышают средний показатель стран ЕС, прежде всего из-за высокого НДС. На рецептурные лекарства в Латвии НДС составляет 12%, тогда как в соседних странах он гораздо ниже: в Эстонии - 9%, а в Литве - 5%. В Латвии выделенное на систему компенсируемых лекарств финансирование по-прежнему меньше, чем в Литве и Эстонии, поэтому многие жители должны сами платить за медикаменты, которые в соседних странах покрывает государство. Если в Евросоюзе в списке компенсируемых лекарств находится около 80% всех рецептурных медикаментов, то в Латвии этот процент значительно ниже.

"В то время, когда первичным фокусом правительства и приоритетом бюджета является увеличение средств на оборону, не следует забывать, что доступ к услугам здравоохранения и фармацевтического ухода является важным для общей устойчивости общества в различных чрезвычайных обстоятельствах. К сожалению, отрасли здравоохранения уже длительное время отводится менее 4% от внутреннего валового продукта, тогда как в среднем по странам ЕС этот показатель в два раза больше. Понятно, что такая ситуация негативно сказывается на общем здоровье общества. Неслучайно и ожидаемая, и здоровая продолжительность жизни у нас самая низкая в Европе, а значит, значительную часть жизни жители Латвии проводят с хроническими заболеваниями или функциональными ограничениями", - подчеркивает исполнительный директор ЛКР Райна Дурея-Домбровска.

Глава ЛЗР также напомнила, что обязанность государства — обеспечить максимально широкий доступ к лечению и медикаментам, снизив для населения финансовые преграды. Хотя минздрав пообещал, что реформа цен на медикаменты улучшит доступность лекарств, в реальности она решила лишь часть проблемы, при этом создав дополнительные риски доступности медикаментов. Реформа не улучшила и ситуацию отечественных производителей лекарств на рынке. Напротив - на рынке все больше укрепляются международные крупные производители, тем самым увеличивая зависимость страны от импорта лекарств.