Будет ли Латвия лучше защищена, если расширить восточную пограничную зону?

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что восточную пограничную зону Латвии следует расширить — с нынешних 12 метров до как минимум 42 метров. Передача "900 секунд" ( TV3 ) провела опрос, чтобы выяснить, поддерживает ли общество такой шаг для укрепления безопасности страны.

Половина — 50% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет — заявили, что поддерживают предложение президента Латвии о расширении восточной пограничной зоны с 12 до как минимум 42 метров. Из них 25% выразили однозначную поддержку, а ещё 25% — скорее согласны с таким предложением.

В то же время более четверти — 29% респондентов — указали, что не поддерживают данную инициативу: 12% — скорее не согласны, а 17% высказались категорически против.

Пятая часть (21%) опрошенных не смогли выразить конкретное мнение по этому вопросу.