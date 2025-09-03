Очередной эксперимент придумывают в узком кругу, а его тяжесть ложится на плечи учителей - Ванага

Если в стране и есть отрасль, которая в последние годы пережила особенно много реформ, то это — образование, заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага в передаче TV24 «Kārtības rullis», пишет LA.LV.

«Кто-то в узком кругу придумывает очередной эксперимент, а вся тяжесть ложится на плечи директоров и учителей. Им потом приходится всё объяснять родителям — что можно будет переписать, что нельзя. Мы можем как-то этот процесс делать более понятным и спокойным?» — выразила обеспокоенность Ванага.

Она открыто говорит, что нежелание принимать перемены связано с тем, что кто-то где-то что-то решает на политическом уровне, а реализовывать это приходится практикам — учителям и директорам, которых при этом не привлекают к обсуждению, хотя именно они и воплощают реформы в жизнь.

«Не все реформы плохие, некоторые даже необходимы, но не в такой форме!» — подчёркивает Ванага.

Первый учебный год, в котором ученикам было запрещено исправлять контрольные работы, уже завершён. О его итогах в передаче TV24 «Uz līnijas» рассказала бывшая директор Государственного агентства развития образования Инта Озола.

«Год действительно завершён. Я бы сказала, что начало года было немного напряжённым, ведь это были серьёзные перемены. Но в течение года мы увидели, что школы принимают новые правила, и вопросов становится всё меньше», — отметила Озола.

По её словам, проведённая оценка показала, что учебный год завершился успешно: «Серьёзных сюрпризов не возникло. Если у каких-то отдельных групп общества и были опасения, что результаты могут ухудшиться или повысится уровень тревожности — таких изменений мы не наблюдаем».

Учителя, по словам Озолы, признают, что улучшились как учебные результаты, так и отношение учеников к обучению, а также повысилась их мотивация.

«Мне кажется, важно понимать: если мы хотим высоких результатов, то, конечно, должны быть и высокие требования. Это идёт рука об руку. Также вся наша общественность, семьи — мы все несем ответственность за формирование у школьников привычек к обучению. Чтобы у них была мотивация учиться и чтобы обучение было регулярным», — пояснила Озола.

Это крайне важно, добавляет она, и, конечно, требует времени, ведь привычки и перемены не происходят за один день.

В новом учебном году обучение в общеобразовательных школах начали 223 696 учеников, в том числе 19 956 первоклассников и 2196 детей из Украины, свидетельствуют предварительные данные, собранные Министерством образования и науки (ИЗМ).

В образовательный процесс вовлечены 26 222 педагога.

1 сентября свои двери открыли 477 муниципальных общеобразовательных учреждений — 25 начальных школ, 239 основных школ, 183 средние школы, 30 государственных гимназий — а также 37 специальных учебных заведений. Дополнительно в новом учебном году работу начали и 76 частных школ.

В профессиональном образовании число учащихся остается на прежнем уровне — около 28 000 человек. Из них около 10 000 начали обучение на первом курсе в 53 профессиональных образовательных учреждениях.