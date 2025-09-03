Baltijas balss logotype
Синоптики не обидели прогнозом на завтра

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Синоптики не обидели прогнозом на завтра

В ночь на четверг и утром в восточной части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами в Латгале, Селии и Видземе возможны сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

По всей стране ожидается слабый ветер и безветрие, во многих местах образуется туман. Температура воздуха опустится до +12...+17 градусов, в некоторых районах на западе Латвии до +10 градусов.

Самый солнечный день ожидается в Курземе. Дожди и грозы ожидаются местами в Латгале и на востоке Видземе. Ветер будет преимущественно слабым, а температура достигнет +20...+25 градусов.

В Риге 4 сентября осадков не ожидается, ночью и ранним утром возможен туман. Будет дуть легкий ветерок. Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем солнце прогреет воздух до +24 градусов.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

