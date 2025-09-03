В Даугавпилсе продается квартира в «хрущевке» с собственным бассейном и сауной

Вы мечтали о бассейне прямо в квартире? В Даугавпилсе появилось уникальное предложение: на портале объявлений выставлен на продажу необычный объект — квартира площадью 200 м² с собственным бассейном и сауной.

В объявлении уточняется: «Продаётся квартира 200 кв. м. Эксклюзивный дизайнерский проект с бассейном и сауной. Все документы в порядке, без долгов и обременений. Продаёт хозяин». Цена — 90 000 евро.

Новость тут же разлетелась по соцсетям, вызвав волну комментариев. Так, один из пользователей пишет: «Каждый раз, глядя на эти шедевры, думаю: ну всё, теперь меня уже ничем не удивить!..».

Другой добавляет: «Со стройуправой это вряд ли согласовано».

У одного возник чисто практичный вопрос: «Интересно, как там встроили бассейн? Подвал им залили?»

А кто-то добавил: «Мне кажется, на ss.lv не хватает отдельной рубрики “возможно только в Даугавпилсе”, ведь там встречаются и другие шедевры архитектуры и эксклюзивного интерьера».