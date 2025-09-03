В сельских магазинах после ограничений снизились продажи алкоголя

Прошел месяц с тех пор, как в стране приняты новые правила торговли алкоголем. Их влияние ощутили небольшие сельские магазины в регионах, где значительно снизился объем проданного алкоголя, пишут общественные СМИ.

Мнения жителей разные: есть люди, которые видят в новых ограничениях положительные тенденции, но в других местах признают, что им приходится искать альтернативы градусным напиткам.

В Малнаве Лудзенского края есть только один магазин с более чем 20-летним опытом работы.

"Больше всего покупали пива по утрам. Теперь продажи пива очень сократились", - рассказала сотрудница магазина ООО "Doven" Вероника Линужа.

После вступления в силу новых правил торговли алкоголем жители покупают алкогольные напитки значительно в меньшем количестве и в разрешенное время. Однако "не на камеру" местные жители поделились с Латгальским региональным телевидением своими опасениями.

"На слуху другие истории, что если так дальше пойдет, будем гнать самогон и пить. Говорят, что наша мудрая страна хочет, чтобы люди быстрее умирали от всего этого - от самогонок, одеколонов и всего, что горит", - рассказывает Линужа.

Говорят, алкоголики могут употреблять даже стеклоомыватели и спирт. Однако сети магазинов указали и на положительные тенденции.

"У алкогольных напитков [продажи] спад - минус 17%, а у пива - минус шесть", - признала член правления и директор по маркетингу сети магазинов "Top!" Илзе Приедите.

Мнения опрошенных журналистами жителей разделились, однако в основном на новые правила они смотрят оптимистично, ожидая большего порядка в магазинах в утренние и вечерние часы, разве что закупки теперь надо планировать своевременно.