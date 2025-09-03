Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В сельских магазинах после ограничений снизились продажи алкоголя 0 260

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
В сельских магазинах после ограничений снизились продажи алкоголя
ФОТО: Unsplash

Прошел месяц с тех пор, как в стране приняты новые правила торговли алкоголем. Их влияние ощутили небольшие сельские магазины в регионах, где значительно снизился объем проданного алкоголя, пишут общественные СМИ.

Мнения жителей разные: есть люди, которые видят в новых ограничениях положительные тенденции, но в других местах признают, что им приходится искать альтернативы градусным напиткам.

В Малнаве Лудзенского края есть только один магазин с более чем 20-летним опытом работы.

"Больше всего покупали пива по утрам. Теперь продажи пива очень сократились", - рассказала сотрудница магазина ООО "Doven" Вероника Линужа.

После вступления в силу новых правил торговли алкоголем жители покупают алкогольные напитки значительно в меньшем количестве и в разрешенное время. Однако "не на камеру" местные жители поделились с Латгальским региональным телевидением своими опасениями.

"На слуху другие истории, что если так дальше пойдет, будем гнать самогон и пить. Говорят, что наша мудрая страна хочет, чтобы люди быстрее умирали от всего этого - от самогонок, одеколонов и всего, что горит", - рассказывает Линужа.

Говорят, алкоголики могут употреблять даже стеклоомыватели и спирт. Однако сети магазинов указали и на положительные тенденции.

"У алкогольных напитков [продажи] спад - минус 17%, а у пива - минус шесть", - признала член правления и директор по маркетингу сети магазинов "Top!" Илзе Приедите.

Мнения опрошенных журналистами жителей разделились, однако в основном на новые правила они смотрят оптимистично, ожидая большего порядка в магазинах в утренние и вечерние часы, разве что закупки теперь надо планировать своевременно.

Читайте нас также:
#алкоголь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 241
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 263
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 266
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 522

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 119
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 38
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 171
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 72
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 119
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео