Дата публикации: 04.09.2025
Лучше быть здоровым и богатым: медицина в Латвии снова не приоритет
ФОТО: dreamstime

Безопасность и оборона — это, конечно, важно. Но не менее важно, чтобы и было кого собственно защищать. А для этого необходима качественная медицина.

Кому таблетку от жадности?

Увы, отрасль здравоохранения снова не попала в число приоритетов бюджета-2026. Латвийская ассоциация производителей лекарств призвала власти все-таки исправить эту «ошибку» и включить медицину в число приоритетов.

Ассоциация напоминает, что расходы государства на здравоохранение на душу населения в Латвии остаются одними из самых низких среди стран Евросоюза (ЕС). В то же время собственные расходы населения на медицину ( то есть оплата лечения из своего кармана) значительно превышают средний показатель стран ЕС, прежде всего из-за высокого НДС. На рецептурные лекарства в Латвии НДС составляет 12%, тогда как в соседних странах он гораздо ниже: в Эстонии - 9%, а в Литве - 5%.

В Латвии выделенное на систему компенсируемых лекарств финансирование по-прежнему меньше, чем в Литве и Эстонии, поэтому многие жители должны сами платить за медикаменты, которые в соседних странах покрывает государство. Если в Евросоюзе в списке компенсируемых лекарств находится около 80% всех рецептурных медикаментов, то в Латвии этот процент значительно ниже.

Нездоровая продолжительность

"В то время, когда первичным фокусом правительства и приоритетом бюджета является увеличение средств на оборону, не следует забывать, что доступ к услугам здравоохранения и фармацевтического ухода является важным для общей устойчивости общества в различных чрезвычайных обстоятельствах.

К сожалению, отрасли здравоохранения уже длительное время отводится менее 4% от внутреннего валового продукта, тогда как в среднем по странам ЕС этот показатель в два раза больше. Понятно, что такая ситуация негативно сказывается на общем здоровье общества. Неслучайно и ожидаемая, и здоровая продолжительность жизни у нас самая низкая в Европе, а значит, значительную часть жизни жители Латвии проводят с хроническими заболеваниями или функциональными ограничениями", - подчеркивает исполнительный директор Ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска.

Отметим, что из-за недостаточного финансирования медицинских услуг больницы погрязли в долгах и вынуждены просить дополнительных денежных вливаний из фонда непредвиденных расходов, а очереди на диагностику и консультацию специалистов по квотам растягиваются на многие месяцы, а на плановые операции — на годы!

#медицина
Эдуард Эльдаров
  • NB
    Nose Bose
    5-го сентября

    я бы дополнил - здоровым и богатым военным подрядчиком. В таком дебильном государстве мы оказались по своей вине

  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Не пора ли уже снизить социальный налог, и ввести медицинскую страховку, чтобы, каждому было понятно, чего и сколько, как это и происходит в цивилизованных странах, даже в России.

