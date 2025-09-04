Baltijas balss logotype
На станции Шкиротава пройдут учения по ликвидации утечки химикатов

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
На станции Шкиротава пройдут учения по ликвидации утечки химикатов

Сегодня с 13:00 до 21:00 на территории сортировочной железнодорожной станции Шкиротава пройдут учения по государственной обороне «Namejs 2025», сообщили агентству LETA представители ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

По информации LDz, на станции Шкиротава будут проводиться учения, организованные 1-й Рижской бригадой Земессардзе с имитацией угрозы, поэтому жителей призывают отнестись с пониманием, если происходящее на территории станции покажется необычным.

Во время учений планируется имитация утечки химических веществ и ликвидация её последствий с участием Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и персонала LDz.

Военнослужащие и земессарги будут выполнять учебные задачи как в форме, так и в гражданской одежде. В ходе учений на железнодорожной инфраструктуре и рядом с ней планируется использовать учебные боеприпасы и другие имитационные средства, создающие шум, но не представляющие угрозу для жизни.

Принципы всеобъемлющей государственной обороны предусматривают совместные действия всех государственных учреждений, самоуправлений и жителей в деле обороны страны. Учения дают возможность совместно отработать готовность всех участников к выполнению задач по государственной обороне и укрепить систему всеобъемлющей обороны государства, отмечают в компании.

Как уже сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, тогда как убытки концерна многократно выросли — до 39,438 миллиона евро.

LDz является управляющим инфраструктурой железных дорог общего пользования и головным предприятием концерна LDz.

#железная дорога #армия
Оставить комментарий

