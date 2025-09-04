Новый план: меньше отходов, больше пользы — школьное питание меняется

Для того чтобы обеспечить школьников качественными и полезными местными продуктами питания, разработан план по улучшению питания в школах на 2025-2027 гг, пишет Diena.

Министр земледелия Армандс Краузе сообщил на заседании правительства, что в подготовке плана участвовали не только Министерство земледелия, но и Министерство здравоохранения, Министерство умного управления и регионального развития, Бюро по надзору за закупками, Латвийский союз самоуправлений и ряд других учреждений.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что этот план дает Минземледелия возможность показать пример, как изменить систему публичных закупок.

"Этим вы показываете, как впредь решать подобные системные вопросы, в определенной мере централизуя их рассмотрение", - сказала премьер.

Как пояснил Краузе, план предусматривает шесть направлений деятельности, в том числе систему закупки продуктов питания и услуг по организации питания, проект которой правительство одобрило на прошлой неделе. В плане также предусмотрены использование потенциала местных производителей продуктов, связь содержания образования с вопросами устойчивого и здорового питания, введение норм питания для учащихся, сокращение пищевых отходов в школах и меры содействия.

Министр отметил, что уже ранее благодаря средствам из фондов ЕС были поддержаны инициативы по развитию коротких цепочек поставок, которые кооперативы фермеров реализуют вместе с самоуправлениями. Например, фермеры могут объединяться, устанавливая оборудование для мойки картофеля и моркови, где овощи моются, очищаются и фасуются для поставок школам, и в этом процессе могут участвовать и самоуправления.