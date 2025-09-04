Baltijas balss logotype
Palieliniet savu produktivitāti ar atgriešanās skolas akcijas piedāvājumiem!

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Palieliniet savu produktivitāti ar atgriešanās skolas akcijas piedāvājumiem!

Palieliniet savu produktivitāti ar atgriešanās skolas akcijas piedāvājumiem! Lifetime Office un Win OS sākot no 14 €! Iegūstiet vairāk par mazāku cenu!

Microsoft ir prezentējis GPT-5 balstīto Copilot programmu Windows 11/10, kas piedāvā gudrākas AI mijiedarbības ar mazāk ierobežojumiem nekā ChatGPT. Šis atjauninājums tika izlaists 7. augustā un tagad ir pieejams visā ASV un atsevišķos reģionos, izraisot lielu lietotāju interesi. Tagad, kad Keysoff ir sācis atgriešanās skolas akcijas, pāreja uz Windows 11 Pro ir gudrs solis, jo īpaši par tikai 13,55 €. Jūs saņemsiet modernāko AI palīdzību, uzlabotu drošību un intuitīvu saskarni, kas padara mācības, daudzuzdevumu veikšanu un radīšanu vieglāku nekā jebkad agrāk. Copilot var palīdzēt apkopot piezīmes, sastādīt eseju uzmetumus un organizēt grafiku, dodot jums vairāk laika, lai koncentrētos uz mācībām. Un kāpēc apstāties pie tā? Apvienojiet to ar Office 2021 Pro par tikai 31,65 € un iegūstiet pilnīgu produktivitātes rīku komplektu — Word, Excel, PowerPoint, Outlook un citus — kas ir ideāli piemērots esejām, prezentācijām un datu apstrādei visa mācību gada garumā. Iegūstiet abus par nepārspējamām cenām un padariet šo mācību gadu par jūsu produktīvāko līdz šim.

Keysoff, profesionāls programmatūras atslēgu mazumtirgotājs, ir apņēmusies piedāvāt pieejamas atslēgas katram klientam! Visas atslēgas tiek izmantotas, lai aktivizētu programmatūru, kas lejupielādēta no oficiālās vietnes, tādēļ nav iespējams iegūt pirātisku programmatūru! Ja rodas problēmas ar izvēli un aktivizēšanu, sazinieties ar Keysoff 7/24 klientu apkalpošanas dienestu!

Vairs nav abonementa! Īpašās cenas ir spēkā tikai vienu nedēļu!

Viss vienā komplektā – atjauniniet savu datoru par izdevīgu cenu! (Atlaides kods: SKK62)

Dalies ar šiem nepārspējamiem atslēgu komplektiem ar saviem draugiem jau tagad!

Vēl vairāk rīku pārdošanā!

Atklājiet vairāk rīku>>>

Kāpēc izvēlēties Keysoff?

Kā trešās puses pārdevējs Keysoff par prioritāti izvirza klientu apmierinātību, piedāvājot 100 % likumīgas atslēgas un ērtu iegādes procesu. Pateicoties ātrai licences atslēgu piegādei, klienti var ātri aktivizēt savus produktus. Keysoff ir izveidojis labu reputāciju, pateicoties profesionalitātei un izcilam servisam, par ko liecina tā vidējais "teicamais" novērtējums TrustPilot, trešās puses atsauksmju vietnē, kurā cilvēki var novērtēt produktus, pakalpojumus un vietnes. Keysoff piedāvājumu klāstā ir labākās Microsoft operētājsistēmas, Office komplekti, Ashampoo rīki un biznesa rīki, piemēram, Microsoft Windows Server, Windows Storage Server un SQL Server. Šeit jūs varat ietaupīt līdz pat 95 % no PRM un iegādāties tikai 100 % likumīgas atslēgas, izmantojot drošas maksājumu metodes, naudas atmaksas garantiju un vienu no labākajām tehniskā atbalsta komandām.

Sazinieties ar Keysoff: service@keysoff.com

Apmaksāta publikācija

Видео