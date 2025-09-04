Пилотов дронов без квалификации и в запретных зонах будут «больно» штрафовать

Парламент передал на рассмотрение в комиссию поправки к закону об авиации, согласно которым предполагается повышение административных штрафов в сфере эксплуатации гражданских воздушных судов и аэронавигационных услуг, а также введение административной ответственности за нарушения, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов, сообщает LETA.

В настоящее время в законе уже предусмотрена административная ответственность за нарушения в сфере гражданской и военной авиации. Например, юридическим лицам за нарушения в эксплуатации воздушных судов грозит штраф от 90 до 1600 штрафных единиц, в сфере управления воздушным движением и аэронавигационных услуг — от 140 до 1600, а за нарушения в надзоре за персоналом гражданской авиации — от 30 до 160 единиц с возможным лишением права выполнять соответствующие обязанности сроком до пяти лет или без него.

Однако в законе пока нет ответственности за полеты дронов без соответствующей квалификации, за несоблюдение установленных норм полета в географических зонах, за распыление жидкостей, сброс материалов, перевозку опасных веществ и изделий, а также за управление дроном в состоянии опьянения или отказ от проверки на алкоголь или наркотики.

Согласно поправкам, за перевозку пассажиров воздушным судном без соответствующего разрешения предусмотрен штраф до 2% от чистого оборота юридического лица за предыдущий отчётный год. Аналогичный штраф предусмотрен за передачу воздушного судна лицу без надлежащей квалификации.

За нарушение правил полётов воздушных судов предусмотрен штраф до 5% от годового чистого оборота, за полеты без обязательной страховки или необходимых документов — до 9%, за полеты без требуемого оборудования и за эксплуатацию гражданского сверхзвукового судна без сертификата уровня шума — до 7%.

Также до 7% грозит за полеты на незарегистрированных воздушных судах или без нанесения соответствующих регистрационных обозначений. За нарушение требований к летной годности — до 10%.

Планируется также повысить санкции до 7% и 8% за несоблюдение требований, регулирующих управление воздушным движением и предоставление аэронавигационных услуг.

Министерство сообщения указывает, что действующие сейчас санкции недостаточны для обеспечения безопасности полетов. Нарушения в этой сфере связаны с работой Единого воздушного пространства ЕС и предоставлением соответствующих услуг, и могут повлечь серьёзные последствия — вплоть до авиакатастроф с человеческими жертвами и материальным ущербом.

Также за выполнение обязанностей персонала гражданской авиации без нужной квалификации или при наличии ограничений, указанных в медицинских или квалификационных документах, предусмотрен штраф от 30 до 400 единиц с возможным лишением права работать до пяти лет или без срока.

Что касается дронов, уже сейчас в Латвии установлены географические зоны с особыми требованиями — вблизи аэродромов, военных объектов, Банка Латвии, тюрем, инфраструктурных объектов, связанных с общественным порядком и безопасностью.

Предлагается, чтобы решение о таких зонах могли принимать Агентство гражданской авиации (АГА), Государственная полиция (ГП) и Координационный центр авиационного поиска и спасения (КЦАПС). ГП и КЦАПС смогут определять зоны только в экстренных ситуациях, например, при массовых беспорядках, чтобы дроны не мешали работе полиции и других служб.

Также в законе предлагается предусмотреть возможность устанавливать конкретные требования для таких зон: полный запрет полетов, необходимость согласования полета, уведомления о его проведении, технические требования к дрону, квалификационные требования к оператору и требования к эксплуатации.

Поправки уточняют и дополняют положения об ответственности за правонарушения с применением дронов и их систем.

Операторы дронов будут нести ответственность за отказ от проверки на алкоголь, полеты без квалификации, распыление жидкостей, перевозку опасных веществ без разрешения, а также за полеты в запрещённых зонах.

За отказ от проверки на алкоголь или наркотики предусмотрен штраф до 140 штрафных единиц.

За полет без соответствующей квалификации может быть вынесено предупреждение, если не было угрозы безопасности или других последствий. В иных случаях — штраф до 60 единиц для физического лица.

За распыление жидкостей, сброс материалов или перевозку опасных веществ без разрешения также предусмотрено предупреждение в случае отсутствия последствий. В остальных случаях — штраф до 60 единиц для физлица и до 200 — для юрлица.

За полеты в запретных или ограниченных зонах предусмотрено предупреждение при отсутствии последствий. В остальных случаях — штраф до 140 единиц для физлица и до 400 — для юрлица.

В зависимости от места и типа нарушения административное производство могут вести Государственная или муниципальная полиция, Государственная пограничная охрана, а также Военная полиция.

Одна штрафная единица равна пяти евро.