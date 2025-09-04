Температура воды в местах для купания местами достигает 19 градусов

С возвращением по-летнему тёплой погоды температура воды в местах для купания немного повысилась, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) и самоуправлений, пишет ЛЕТА.

Утром в четверг температура воды в Даугаве, Лиелупе и Венте составляет 17–19 градусов, в Айвиексте и Салаце — около 17 градусов, в Гауе вода на градус прохладнее.

В большинстве других рек, а также в большинстве озёр температура воды составляет 16–18 градусов.

Согласно данным ЛЦОСГМ, температура воды в Балтийском море у побережья Латвии составляет 16–18 градусов, в порту Лиепаи — 19 градусов, а по измерениям службы спасения пляжей Юрмалы вечером в среду в Булдури вода остыла до 12 градусов.

Уровень воды в реках в основном ниже, чем летом: в одних местах он продолжает понижаться, в других немного поднимается.

В ближайшие дни вода станет ещё на градус теплее.