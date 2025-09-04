У жителей Латгале отберут до 2000 гектаров земли в приграничной зоне

Сейм рассмотрит законопроект о создании инфраструктуры контрмобильности, принять который как можно быстрее призывает Совет по национальной безопасности, пишут общественные СМИ.

Законопроект будет рассматриваться в срочном порядке, и разработавшее его Министерство обороны надеется, что закон будет принят еще осенью. Тем временем опасения по поводу законопроекта высказывают Латгальский регион планирования, руководители приграничных самоуправлений и владельцы лесов.

В понедельник, 1 сентября, начал работу информационный телефон Минобороны по проекту закона, и, как сообщила парламентский секретарь министерства Лиене Гатере, вопросов и неясностей у приграничных самоуправлений и жителей Латгале много.

"Первые звонки уже поступили. Еще до этого интерес был большим и со стороны приграничных самоуправлений, и фермеров. Основные вопросы - будет ли отчуждаться их собственность и когда это произойдет. Но сейчас, пока Кабинет министров не утвердил список отчуждаемых объектов, у нас нет права давать информацию о конкретной собственности", - пояснила представитель Минобороны.

Она отметила, что отчуждаться будут только отдельные участки и части объектов собственности - в общей сложности не более 2000 гектаров, которые находятся в 30-километровой зоне.

"Не идет речи о всех объектах собственности, расположенных в этой зоне - это будет лишь небольшая часть, и отчуждение коснется только шести самоуправлений", - сказала Гатере.

Тем временем самоуправления хотят понять свои права и возможности в контексте усиления национальной безопасности.

"В нормативных актах нужно навести порядок, чтобы не пострадали обычные люди. Нам хотелось бы больше знать и понимать, как государство планирует организовать систему обороны, каким будет подход к приграничным территориям на востоке. Не зря же предлагают принять специальный закон о восточной границе, чтобы было понятно, что именно отличает эти самоуправления - Краславу, Лудзу, Балви, Алуксне и др. - от других. Речь идет не только о вопросах безопасности, но и о гражданской обороне, школьной сети - обо всем, что связано для людей с чувством безопасности", - сказал председатель Балвской думы Янис Труповниекс.