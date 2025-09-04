Baltijas balss logotype
В следующем году в региональном общественном транспорте повысятся цены на билеты 0 845

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
В следующем году в региональном общественном транспорте повысятся цены на билеты

С 15 января 2026 года в региональном общественном транспорте повысятся цены на билеты, в четверг решил Совет по общественному транспорту.

В частности, тарифы на железнодорожные перевозки вырастут в среднем на 6,6%, а на автобусные перевозки – примерно на 7,5%.

Планируется, что для поездов и автобусов стоимость проезда между зонами будет увеличена на 30 центов, за исключением поездок в зоне А. В то же время для поездов за пределами электрифицированных зон и автобусов за пределами зон стоимость проезда на всех остановках будет увеличена на 20 центов.

Например, на маршруте Рига-Иманта цена билета на поезд останется на уровне 1,5 евро, а на маршруте Рига-Сигулда цена билета на поезд увеличится с 2,5 евро до 2,8 евро. В то же время стоимость билета на автобус и поезд на маршруте Рига-Дубулты увеличится с 2 евро до 2,3 евро.

Стоимость билета на поезд на маршруте Рига-Даугавпилс увеличится на 1,2 евро — с 8,7 евро до 9,9 евро, а цена билета на автобус по маршруту Рига-Лиепая увеличится на 20 центов — с 10,4 евро до 10,6 евро, а также цена билета на поезд по маршруту Рига-Лиепая увеличится на 20 центов — с 8,9 евро до 9,1 евро.

Планируется, что изменения в тарифах вступят в силу с 15 января 2026 года.

Билеты, приобретенные до 16 января 2026 года, будут действительны до истечения срока их действия, а с 15 января все билеты будут продаваться по измененному тарифу.

Как уже сообщалось, в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов для регионального общественного транспорта. В частности, 1 апреля 2024 года в региональном общественном транспорте вступили в силу новые тарифы и виды билетов.

В новой системе тарифов минимальная стоимость проезда в Риге составляет 1,5 евро, в других городах — 1 евро, а за пределами городов — 0,7 евро. В то же время стоимость поездки на поезде, например, по маршруту Рига-Лиепая, выросла с 7,4 евро до 8,01 евро, а стоимость поездки на автобусе по этому маршруту выросла с 8,65 евро до 10,4 евро.

Предыдущая система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии действовала с 2020 года.

ATD является единым исполнителем государственной политики в области международных перевозок, лицензирования коммерческих перевозок автомобильным транспортом, а также планирования общественного транспорта.

Видео