Коалиция кормящих: латвийские фермеры заработают на голодных школьниках 0 880

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Коалиция кормящих: латвийские фермеры заработают на голодных школьниках
ФОТО: LETA

Министру земледелия Армандсу Краузе кажется, что Латвия находится в самой передовой группе государств Евросоюза, осуществляющих «универсальное бесплатное питание школьников» (во всех возрастных группах или части из них), наряду с нашими соседями по Балтийскому морю — Литве, Эстонии, Финляндии и Швеции.

Наша страна даже присоединилась к Коалиции школьного питания!

Откуда в парнишке лишняя масса?

К сожалению, латвийские учащиеся уже к 1 классу подходят не в лучшей форме — пятая часть имеет лишнюю массу тела и ожирение; к 4 классу доля несчастных возрастает до четверти. «Беспокоит тот факт, что мнение родителей о массе тела своих детей существенно отличается от индекса массы тела, рассчитанного по измеренным антропометрическим данным. Родители недостаточно оценивают и не понимают проблемы ожирения своих детей».

А ведь 43% всех смертельных случаев в стране связано с нездоровым образом жизни, что существенно выше показателей по ЕС. Рука об руку с вредной едой идут алкоголь, табак, малая физическая активность.

Понятно, что министр от «зеленых» и крестьян лично школьное меню не формирует. В представленном во вторник Плане действий по совершенствованию питания школьников в Латвии на 2025-27 гг., глава сельскохозяйственного ведомства обещает: «Получим точнейшие данные о главных количественных и качественных показателях спроса и предложения... посодействуем выбору сезонных продуктов; организуем диалог с самоуправлениями, школами, организациями сельских хозяев и производителей питания о производстве тех продуктов, предложение которых не удовлетворяет спрос, особенно в секторе овощей и мяса...»

Урок новых вкусов

Минземледелия усматривает целый ряд позитивных аспектов — от хозяйственных и социальных до медицинских и культурных, в обеспечении региональных школ местным продовольствием. Все пойдет по-другому - «если ребенок уже с раннего возраста освоит основные принципы здорового питания и культуры стола, а также узнает новые вкусы». Кстати, самообеспечение продовольствием важно и с точки зрения безопасности государства!

По данным на 2023/24 учебный год, в Латвии насчитывалось 214 385 школьников всех возрастов, а дотации бесплатного питания для 1-4-х классов составляли 22 050 785 евро. В последующих классах таковое может быть выдано учащимся из малообеспеченных, многодетных семей, с особым статусом. Таковых, в разных местах, по 15-20%. Вместе с тем, есть счастливые самоуправления, которые полностью субсидируют питание для всех детей — Юрмала, Сигулда, Саулкрасты, Саласпилс.

В расчетах на душу в неделю рекомендуется: 240 г мяса или рыбы, 225 г картофеля, 500 г молока, кисломолочных продуктов, творога или сыра, 700 г овощей, фруктов и ягод, из оных по меньшей мере 250 г в свежем виде. Между тем, к программе «Молоко и фрукты школе» подключился и Евросоюз — скажем, в 2023/24 учебном году он выделил 1 517 890 евро из общей суммы в 4 406 779 евро.

«В настоящее время всем школьникам в образовательных учреждениях Латвии нет одинаковой возможности получать вкусные, горячие, здоровые, качественные и богатые питательными веществами кушанья каждый день, ибо у самоуправлений - различные возможности их обеспечивать...», - констатировало Министерство земледелия.

Цена вопроса, если полностью бесплатно для детей всей страны — около 100 миллионов евро в год. Примерно в 15 раз меньше военного бюджета...

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

После проверок 48 581 продуктовых порции в школьных столовых, больше всего несоответствий эксперты нашли в яйцах — 18%, консервах — 11,4%, фруктах и овощах — 9,4%.

#школы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
