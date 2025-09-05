Baltijas balss logotype
Полиция готова к сценарию массовых беспорядков в Риге

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Полиция готова к сценарию массовых беспорядков в Риге
ФОТО: LETA

Полиция разработала план на случай возможных беспорядков с участием сербских болельщиков.

Государственная полиция разработала план на случай возможных спровоцированных сербскими болельщиками беспорядков во время баскетбольного и футбольного матчей с участием сборных Сербии в Риге.

Совместно с другими оперативными службами проведена оценка рисков во время матчей. В субботу в городе будут усилены меры безопасности, а в местах проведения матчей будет больше полицейских, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

Как подчеркнули в полиции, ее сотрудники будут следить за порядком, организацией движения и безопасным прибытием команд на места проведения матчей.

Одновременно службы готовы к тому, что сербские фанаты могут спровоцировать беспорядки, и для такого развития ситуации разработан специальный план действий. Также поддерживается тесная связь с коллегами из сербской полиции.

Оперативные службы готовы к различным сценариям, чтобы спортивный праздник в столице прошел спокойно и безопасно.

Как сообщалось, в субботу в Риге на стадионе "Даугавa" состоится матч между сборными Латвии и Сербии по футболу в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Также в субботу в рамках чемпионата Европы по баскетболу в Риге сразятся сборные Сербии и Финляндии.

#латвия
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Да, да. "Профессионализм" латвийской полиции, особенно муниципальной, известен всем. Особенно пожилым людям.

    43
    2

