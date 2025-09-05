Синоптики обнародовали прогноз погоды на субботу в Латвии

В субботу в Латвии сохранится жаркая погода, во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.

Днем воздух прогреется до +24...+28 градусов, немного прохладнее будет только местами в Курземе. Возможны кратковременные дожди, локально ожидаются сильные ливни с грозами.

В Риге дожди и грозы вероятны во второй половине дня. Ночная температура составит +16…+18 градусов, а днем воздух в столице прогреется до +27 градусов.