Между прочим: судебный исполнитель Кориц в прошлом году заработал 564 237 евро

489 229 евро он заработал от хозяйственной и коммерческой деятельности, а 75 000 евро — от продажи недвижимости. Еще 8,79 евро он заработал на процентах в AS «SEB banka».

В его собственности зарегистрированы две квартиры в Риге и Царникавской волости, а еще одна недвижимость находится в совместной собственности. Ему также принадлежит недвижимость в Марупской волости, а в Салдусском крае сдается в аренду квартира и еще одна недвижимость.

Судебный исполнитель задекларировал четыре автомобиля, принадлежащих ему: «BMW x6», «Audi 100 avant» и «BMW 525». Ему также принадлежит техника «Suzuki LT Z400».

Кориц накопил 2600 евро наличными, а 227 282 евро накоплены в четырех разных банках.