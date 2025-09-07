Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Между прочим: судебный исполнитель Кориц в прошлом году заработал 564 237 евро 3 1313

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
LETA
Между прочим: судебный исполнитель Кориц в прошлом году заработал 564 237 евро
ФОТО: pixabay

Официально судебный исполнитель Нормундс Кориц в прошлом году заработал 564 237 евро, свидетельствует представленная им декларация государственного служащего.

489 229 евро он заработал от хозяйственной и коммерческой деятельности, а 75 000 евро — от продажи недвижимости. Еще 8,79 евро он заработал на процентах в AS «SEB banka».

В его собственности зарегистрированы две квартиры в Риге и Царникавской волости, а еще одна недвижимость находится в совместной собственности. Ему также принадлежит недвижимость в Марупской волости, а в Салдусском крае сдается в аренду квартира и еще одна недвижимость.

Судебный исполнитель задекларировал четыре автомобиля, принадлежащих ему: «BMW x6», «Audi 100 avant» и «BMW 525». Ему также принадлежит техника «Suzuki LT Z400».

Кориц накопил 2600 евро наличными, а 227 282 евро накоплены в четырех разных банках.

Читайте нас также:
#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
14
2
3

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го сентября

    Красиво жить не запретишь, особенно латышу у себя на Родине!

    6
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    7-го сентября

    по старой доброй традиции имущества казнённых достаётся палачу .

    43
    2
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Toldot com.иудаизм и евреи.Сайт Ничего личного,как говорится ,только факт. Кориц-еврейская фамилия.В Латвии есть латыши?!😂😂😂Или те латыши на грядках Англии,а эти латыши при нехилой кормушке?!😀

    22
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 295
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 318
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 296

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 30
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 82
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 68
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 30
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео