Государство закупило 280 дефибрилляторов для школ

С этого учебного года вступает в силу требование: в школах, где обучается более 700 учеников, должны быть установлены дефибрилляторы. Государство за полмиллиона евро закупило 280 устройств, а обучение сотрудников оплачивают самоуправления. В Марупском крае в шести школах установлено 10 дефибрилляторов.

«Вся информация, когда включаешь аппарат, дана на латышском языке. Машина автоматически подсказывает, куда приклеить электроды, зачем и что делать дальше. То есть она всё рассказывает пошагово. Моя задача как медсестры — показать коллегам и воодушевить их, чтобы они не боялись этого устройства. Наоборот — хорошо, что оно доступно», — рассказала медсестра Марупской государственной гимназии Марта Велика.

В Марупской государственной гимназии учатся более 1500 школьников, поэтому там установили два дефибриллятора. Обучение прошли пять сотрудников, в том числе учителя, сообщает LSM.lv.

«Реакция педагогов очень разная. Одни говорят: да, это замечательно. Другие — что это за прибор и нужно ли вообще его трогать. Поэтому впереди работа: объяснить, научить и убедить, почему это важно», — признала директор гимназии Анджела Соколова.

«Так больше уверенности, что в случае ЧП мы знаем, куда отправить ученика за дефибриллятором, если кому-то понадобится помощь», — добавила учитель биологии гимназии Илзе Изабелла Попеску.

Согласно закону, с 1 сентября этого года дефибрилляторы должны быть в учебных заведениях, где одновременно находятся более 700 человек. «Эта закупка обошлась примерно в 500 тысяч евро. Устройства закупались централизованно для всех школ в сотрудничестве с самоуправлениями и Министерством образования и науки», — рассказала директор Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

В эту сумму не входят расходы на обучение персонала — за это отвечают самоуправления. «На этой неделе обучили 20 специалистов — по пять из каждого учебного заведения, включая медработника, школьных дежурных и администрацию. Одно обучение стоит 250 евро», — пояснила представитель Управления образования, культуры и спорта Марупского края Екатерина Козаченко.

В Марупском крае установили 10 дефибрилляторов в шести школах. Для учебных заведений, где учатся менее 700 учеников, такое требование необязательно. А с 2026 года дефибрилляторы должны быть и в местах, где одновременно находится более 1500 человек, причём в местах с открытым доступом для общества.