Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государство закупило 280 дефибрилляторов для школ 4 729

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
Rus.lsm.lv
Государство закупило 280 дефибрилляторов для школ

С этого учебного года вступает в силу требование: в школах, где обучается более 700 учеников, должны быть установлены дефибрилляторы. Государство за полмиллиона евро закупило 280 устройств, а обучение сотрудников оплачивают самоуправления. В Марупском крае в шести школах установлено 10 дефибрилляторов.

«Вся информация, когда включаешь аппарат, дана на латышском языке. Машина автоматически подсказывает, куда приклеить электроды, зачем и что делать дальше. То есть она всё рассказывает пошагово. Моя задача как медсестры — показать коллегам и воодушевить их, чтобы они не боялись этого устройства. Наоборот — хорошо, что оно доступно», — рассказала медсестра Марупской государственной гимназии Марта Велика.

В Марупской государственной гимназии учатся более 1500 школьников, поэтому там установили два дефибриллятора. Обучение прошли пять сотрудников, в том числе учителя, сообщает LSM.lv.

«Реакция педагогов очень разная. Одни говорят: да, это замечательно. Другие — что это за прибор и нужно ли вообще его трогать. Поэтому впереди работа: объяснить, научить и убедить, почему это важно», — признала директор гимназии Анджела Соколова.

«Так больше уверенности, что в случае ЧП мы знаем, куда отправить ученика за дефибриллятором, если кому-то понадобится помощь», — добавила учитель биологии гимназии Илзе Изабелла Попеску.

Согласно закону, с 1 сентября этого года дефибрилляторы должны быть в учебных заведениях, где одновременно находятся более 700 человек. «Эта закупка обошлась примерно в 500 тысяч евро. Устройства закупались централизованно для всех школ в сотрудничестве с самоуправлениями и Министерством образования и науки», — рассказала директор Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

В эту сумму не входят расходы на обучение персонала — за это отвечают самоуправления. «На этой неделе обучили 20 специалистов — по пять из каждого учебного заведения, включая медработника, школьных дежурных и администрацию. Одно обучение стоит 250 евро», — пояснила представитель Управления образования, культуры и спорта Марупского края Екатерина Козаченко.

В Марупском крае установили 10 дефибрилляторов в шести школах. Для учебных заведений, где учатся менее 700 учеников, такое требование необязательно. А с 2026 года дефибрилляторы должны быть и в местах, где одновременно находится более 1500 человек, причём в местах с открытым доступом для общества.

Читайте нас также:
#школы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
5
0
2
0

Оставить комментарий

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го сентября

    Разве детям они были нужны.Напрасная трата 500 тыс., . Не в том месте их разместили, лучше в домах для инвалидов, престарелыхи в больницах и доступных местах общего пользования, , вокзалах, магазинах. Инсьрукция должна быть на двух языках , речь идет о спасении человека

    6
    0
  • пк
    полосатый конь
    8-го сентября

    Тык вот, оказывается, почему у нас образование в полной заднице ! Дефибрилляторов не хватало на всех ! Тепереча заживём ! Страна Д.Б.

    4
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    Я бы понял, если бы их установили в помещениях где преимущественно возрастной люд. Там понятно. Но школьникам зачем? Тиктоки дебильные снимать с дефибреляторными шоу?

    5
    1
  • aa
    aa aa
    8-го сентября

    а была проблема в отсутствии дефибриляторов в школах?

    5
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 318
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 298

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 84
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 69
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео