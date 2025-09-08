Baltijas balss logotype
«Готовы 24/7! Остальное - секрет» Военная из Латвии поделилась впечатлениями от учений Namejs 6 1317

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
«Готовы 24/7! Остальное - секрет» Военная из Латвии поделилась впечатлениями от учений Namejs
ФОТО: LETA

Женщина-военная поделилась впечатлениями от учений Namejs в социальной сети Facebook.

"Завершились учения Namejs - уже третьи для меня. В этом году была эксклюзивная возможность совершенствовать навыки и осваивать новые умения, работая плечом к плечу с нашими союзниками из Швеции. Были освоены новые приёмы, отточена реакция, и девиз «быть готовыми 24/7» был нашим спутником с начала обучения. 💪", - написала Гинта Вилцане в социальной сети Facebook.

"Естественно и само собой разумеется, что мы вместе развиваемся вместе с нашими союзниками. Логично, что о наших совместных действиях, приёмах и тактике здесь никто здравомыслящий не будет ни информировать, ни писать, ни комментировать :) Для блага всех нас :) Естественно, что навыки и умения укрепляем вместе с союзниками, которые являются оплотом защиты нас и региона Балтийского моря. 💪 Мы — Латвия! 🇱🇻 Мы — НАТО! 💪 Будем защищать Латвию вместе! 💪💪🇱🇻", - подчеркнула латвийская военная.

"Подожди, ты сейчас в армии?" - спросили ее в комментариях.

"Я в земессардзе в свое свободное время", - ответила Гинта.

#латвия
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    После такого никста ничего, кроме старого анекдота, на ум не приходит: на вопрос, сколько в Риге девственниц, начальник полиции ответил "Дайте этой дуре велосипед, и пусть валит из города!". Не знаю и не хочу знать, что у этой блондинки с половой жизнью, но в остальном совет из анекдота крайне актуален.

    31
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    9-го сентября

    Пусть исчезнут войны и теракты. Я за мир, любовь и половые акты.

    13
    1
  • З
    Злой
    8-го сентября

    Наивные люди! Выглядит так, что новорождённый ребёнок в коляске захочет преградить путь профессиональному бойцу ММА.

    42
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го сентября

    Остальное - секрет. От этой слабоумной тоже...

    60
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    "...в Земасардзе, а своей свободное время." Браво горе-вояка! Побольше бы такого позора. Интересно, а за то что она зарегистрирована как участник Земасардзе, финансирование получает регулярно ежемесячно или тоже в "свободное время"? Это реально какой-то фарс...

    43
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    Ой мля... страна непуганых идиотов.. чесн слово... 🙄 Косплей.

    59
    5
Читать все комментарии

