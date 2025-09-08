«Готовы 24/7! Остальное - секрет» Военная из Латвии поделилась впечатлениями от учений Namejs

"Завершились учения Namejs - уже третьи для меня. В этом году была эксклюзивная возможность совершенствовать навыки и осваивать новые умения, работая плечом к плечу с нашими союзниками из Швеции. Были освоены новые приёмы, отточена реакция, и девиз «быть готовыми 24/7» был нашим спутником с начала обучения. 💪", - написала Гинта Вилцане в социальной сети Facebook.

"Естественно и само собой разумеется, что мы вместе развиваемся вместе с нашими союзниками. Логично, что о наших совместных действиях, приёмах и тактике здесь никто здравомыслящий не будет ни информировать, ни писать, ни комментировать :) Для блага всех нас :) Естественно, что навыки и умения укрепляем вместе с союзниками, которые являются оплотом защиты нас и региона Балтийского моря. 💪 Мы — Латвия! 🇱🇻 Мы — НАТО! 💪 Будем защищать Латвию вместе! 💪💪🇱🇻", - подчеркнула латвийская военная.

"Подожди, ты сейчас в армии?" - спросили ее в комментариях.

"Я в земессардзе в свое свободное время", - ответила Гинта.