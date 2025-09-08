Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Появился первый в Латгалии крематорий 3 811

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
grani.lv
В Даугавпилсе появился крематорий

В Даугавпилсе появился крематорий

В Даугавпилсе сдан в эксплуатацию первый в Латгалии крематорий. Он находится на территории городских коммунальных кладбищ и начнет свою работу не раньше октября, сообщает канал LRT+. А в настоящее время на ритуальном объекте проводятся последние приготовления, связанные в том числе с решением технических вопросов.

В Даугавпилсе сдан в эксплуатацию первый в Латгалии крематорий. Он находится на территории городских коммунальных кладбищ и начнет свою работу не раньше октября, сообщает канал LRT+. А в настоящее время на ритуальном объекте проводятся последние приготовления, связанные в том числе с решением технических вопросов.

Тема строительства крематория в Даугавпилсе на повестке дня появилась еще несколько ле назад. Нужен городу такой объект или нет, к единому мнению жители не пришли до сих пор. Другое дело, что сейчас эта тема у жителей вызывает интерес. И приходящие во время строительства на объект многочисленные группы «любопытствующих» - тому доказательство.

Следует отметить, что это частный проект, который реализован на арендованной у самоуправления земле. Кстати, в свое время именно этот нюанс, для других компаний стал причиной отказа от реализации своих планов в Даугавпилсе.

В настоящее время в Латвии работают четыре крематория: два в Риге и по одному в Валмиере и Салдусе. Пятым будет даугавпилсский.

«На сегодняшний день мы видим, что более 55% людей выбирает кремацию. Это удобно, а основной фактор, определяющий выбор – это, конечно, стоимость. Это существенно дешевле, чем традиционные похороны. Например, предполагается, что базовое предложение в даугавпилсском крематории будет стоить 499 евро», - добавил представитель компании.

Где хранить урну с прахом близкого человека решают родственники, но одним из вариантов места захоронения может стать колумбарий, который расположен здесь же. Что касается цен, то это от 50 до 80 евро в год.

Читайте нас также:
#даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
4
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Наимощнейший шаг в деле утилизации утилизации латвийского населения! А главное где, в Латгалии, где колличество людей минимальное. Или всё-таки война с Россией? Тогда все правильно и вовремя.

    8
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Наимощнейший шаг в деле утилизации утилизации латвийского населения! А главное где, в Латгалии, где колличество людей минимальное. Или всё-таки война с Россией? Тогда все правильно и вовремя.

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Наимощнейший шаг в деле утилизации утилизации латвийского населения! А главное где, в Латгалии, где колличество людей минимальное. Или всё-таки война с Россией? Тогда все правильно и вовремя.

    2
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 255
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 319
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 298

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 33
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 86
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 70
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео