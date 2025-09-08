В Даугавпилсе сдан в эксплуатацию первый в Латгалии крематорий. Он находится на территории городских коммунальных кладбищ и начнет свою работу не раньше октября, сообщает канал LRT+. А в настоящее время на ритуальном объекте проводятся последние приготовления, связанные в том числе с решением технических вопросов.

Тема строительства крематория в Даугавпилсе на повестке дня появилась еще несколько ле назад. Нужен городу такой объект или нет, к единому мнению жители не пришли до сих пор. Другое дело, что сейчас эта тема у жителей вызывает интерес. И приходящие во время строительства на объект многочисленные группы «любопытствующих» - тому доказательство.

Следует отметить, что это частный проект, который реализован на арендованной у самоуправления земле. Кстати, в свое время именно этот нюанс, для других компаний стал причиной отказа от реализации своих планов в Даугавпилсе.

В настоящее время в Латвии работают четыре крематория: два в Риге и по одному в Валмиере и Салдусе. Пятым будет даугавпилсский.

«На сегодняшний день мы видим, что более 55% людей выбирает кремацию. Это удобно, а основной фактор, определяющий выбор – это, конечно, стоимость. Это существенно дешевле, чем традиционные похороны. Например, предполагается, что базовое предложение в даугавпилсском крематории будет стоить 499 евро», - добавил представитель компании.

Где хранить урну с прахом близкого человека решают родственники, но одним из вариантов места захоронения может стать колумбарий, который расположен здесь же. Что касается цен, то это от 50 до 80 евро в год.