Синоптики заговорили о продолжении «летней погоды» в Латвии

Во вторник в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, но усилится облачность, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков, со слабым и умеренным восточным, юго-восточным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, осадков не прогнозируется. Ночная температура составит около +16 градусов, в пригородах - до +13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.