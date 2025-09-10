Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Матрешка - это овощ?! Рижане продолжают возмущатьмя отреставрированным павильоном Центрального рынка 2 928

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
kasjauns.lv
Матрешка - это овощ?! Рижане продолжают возмущатьмя отреставрированным павильоном Центрального рынка

Мы уже писали, что многие посетители отреставрированного за большие деньги бывшего овощного павильона Рижского центрального рынка возмущены и разочарованы тем, что там увидели.

После масштабной реконструкции Овощной павильон Рижского Центрального рынка вновь открылся на прошлой неделе, но вместо ожидаемой атмосферы и свежих овощей посетители обнаружили одежду, матрешки и утрату рыночной атмосферы и аутентичности.

В его восстановление было вложено более 1,3 млн евро. В обновленном здании предусмотрены места для торговли продуктами питания, промышленными товарами, изделиями ремесленников, а с октября здесь должны заработать и предприятия общественного питания.

Исторические конструкции, использованные в Овощном павильоне, имеют уникальную историю и архитектурную ценность.

Сам павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как сильный ветер повредил крышу. Основные ремонтные работы завершились весной 2024 года, но затем потребовалось дополнительное укрепление конструкций, которое закончили лишь в мае 2025-го. Сейчас павильон снова открыл двери для покупателей, а сюда временно перевели торговцев из закрытого на ремонт Молочного павильона.

Однако радость рижан от новости об открытии быстро сменилась разочарованием. Первые посетители открыто выражают недовольство в соцсетях. Многие ожидали возвращения традиционной атмосферы рынка с обилием овощей и фруктов, но вместо этого увидели совершенно иной формат.

Один из рижан написал: «Приехал на мой любимый Центральный рынок, хотел посмотреть, как отремонтировали Овощной павильон. Я в шоке. Где все овощи? Где старая добрая атмосфера рынка? Жаль, что так получилось».

Другие возмущены ассортиментом товаров. Пользователи удивляются, каким образом в павильоне, который традиционно ассоциируется с овощами, теперь продаются матрешки и прочие сувениры: «Серьезно?! Так выглядит Овощной павильон после ремонта? Без овощей и корнеплодов, зато с обувью, одеждой, сумками и украшениями?»

Еще один посетитель назвал увиденное «жалким подобием»: «Центральный рынок, ОВОЩНОЙ павильон. Трудно представить что-то хуже — выглядит как неудачная копия Дворца спорта 90-х. Вентиляцию сделали ещё тогда, когда это был овощной павильон, поэтому вопрос: во сколько обошёлся этот «секонд-хендный» павильон?»

Читайте нас также:
#рижская дума #рынок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • L
    Lauris
    10-го сентября

    Стоит многим посмотреть документальный фильм "Русофобия: история ненависти" .В фильме отражены реальности, которые приводили к трагедиям многие народы.

    5
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    И чё, своими овощами, в основном латыши торговали, а сейчас китайским ширпотребом, в основном торгуют русские. Теперь рынок, стал ещё более русским. Теперь услышать латышскую речь на рынке, вообще стало редкостью.

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 319
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 296
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 348
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 358

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 20
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 93
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 20
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео