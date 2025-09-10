Матрешка - это овощ?! Рижане продолжают возмущатьмя отреставрированным павильоном Центрального рынка

Мы уже писали , что многие посетители отреставрированного за большие деньги бывшего овощного павильона Рижского центрального рынка возмущены и разочарованы тем, что там увидели.

После масштабной реконструкции Овощной павильон Рижского Центрального рынка вновь открылся на прошлой неделе, но вместо ожидаемой атмосферы и свежих овощей посетители обнаружили одежду, матрешки и утрату рыночной атмосферы и аутентичности.

В его восстановление было вложено более 1,3 млн евро. В обновленном здании предусмотрены места для торговли продуктами питания, промышленными товарами, изделиями ремесленников, а с октября здесь должны заработать и предприятия общественного питания.

Исторические конструкции, использованные в Овощном павильоне, имеют уникальную историю и архитектурную ценность.

Сам павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как сильный ветер повредил крышу. Основные ремонтные работы завершились весной 2024 года, но затем потребовалось дополнительное укрепление конструкций, которое закончили лишь в мае 2025-го. Сейчас павильон снова открыл двери для покупателей, а сюда временно перевели торговцев из закрытого на ремонт Молочного павильона.

Однако радость рижан от новости об открытии быстро сменилась разочарованием. Первые посетители открыто выражают недовольство в соцсетях. Многие ожидали возвращения традиционной атмосферы рынка с обилием овощей и фруктов, но вместо этого увидели совершенно иной формат.

Один из рижан написал: «Приехал на мой любимый Центральный рынок, хотел посмотреть, как отремонтировали Овощной павильон. Я в шоке. Где все овощи? Где старая добрая атмосфера рынка? Жаль, что так получилось».

Другие возмущены ассортиментом товаров. Пользователи удивляются, каким образом в павильоне, который традиционно ассоциируется с овощами, теперь продаются матрешки и прочие сувениры: «Серьезно?! Так выглядит Овощной павильон после ремонта? Без овощей и корнеплодов, зато с обувью, одеждой, сумками и украшениями?»

Еще один посетитель назвал увиденное «жалким подобием»: «Центральный рынок, ОВОЩНОЙ павильон. Трудно представить что-то хуже — выглядит как неудачная копия Дворца спорта 90-х. Вентиляцию сделали ещё тогда, когда это был овощной павильон, поэтому вопрос: во сколько обошёлся этот «секонд-хендный» павильон?»