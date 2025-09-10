Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первая больница приглашает на бесплатные обследования родинок 0 881

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Первая больница приглашает на бесплатные обследования родинок

1-я больница Риги приглашает жителей записаться на бесплатные обследования родинок, которые состоятся 22 сентября с 9 до 12 часов в большом конференц-зале больницы по адресу: улица Бруниниеку, 5, корпус 2, сообщила представительница больницы Вивита Лейсмане.

Записаться на обследование можно в рабочие дни с 8 до 18 часов и по субботам с 9.30 до 15 часов, позвонив по единому информационному телефону «67366323». Запись обязательна.

Обследование будут проводить дерматологи больницы Лига Гулбе, Арина Денисова, Наталья Постникова, Занда Клетниеце и Илона Маркевича. Во время обследования врачи попросят вас раздеться до нижнего белья, тщательно осмотрят кожные образования и используют оптический дерматоскоп, который позволяет оценить их в десятикратном увеличении. Если будут обнаружены подозрительные образования, пациенту будет рекомендована дополнительная диагностика и необходимое лечение.

Руководитель клиники дерматологии и венерологии и Центра псориаза Ингмарс Микажанс отмечает, что, говоря о родимых пятнах, люди обычно имеют в виду различные кожные образования — невусы, веснушки и другие. Однако в дерматологии родимое пятно — это очень специфическое образование с определенными дерматоскопическими признаками.

Микажанс объясняет, что кожные опухоли являются наиболее распространенной формой рака в Латвии, и заболеваемость ими ежегодно растет. При появлении подозрений на изменения необходимо своевременно обратиться к дерматологу.

Ежегодно в Латвии регистрируется в среднем 215 случаев меланомы и более 1400 случаев других злокачественных новообразований кожи, и ежегодно эта болезнь приводит к около 70 случаям смерти.

Заболеваемость растет и в более молодой возрастной группе — в возрасте от 20 до 54 лет ежегодно диагностируется в среднем 58 случаев меланомы и более 120 других опухолей кожи.

В больнице отмечают, что в Европе заболеваемость меланомой составляет 10–12 случаев на 100 000 жителей.

Читайте нас также:
#медицина #бесплатно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 319
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 296
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 348
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 359

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 20
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 54
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 94
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 20
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео