Первая больница приглашает на бесплатные обследования родинок

1-я больница Риги приглашает жителей записаться на бесплатные обследования родинок, которые состоятся 22 сентября с 9 до 12 часов в большом конференц-зале больницы по адресу: улица Бруниниеку, 5, корпус 2, сообщила представительница больницы Вивита Лейсмане.

Записаться на обследование можно в рабочие дни с 8 до 18 часов и по субботам с 9.30 до 15 часов, позвонив по единому информационному телефону «67366323». Запись обязательна.

Обследование будут проводить дерматологи больницы Лига Гулбе, Арина Денисова, Наталья Постникова, Занда Клетниеце и Илона Маркевича. Во время обследования врачи попросят вас раздеться до нижнего белья, тщательно осмотрят кожные образования и используют оптический дерматоскоп, который позволяет оценить их в десятикратном увеличении. Если будут обнаружены подозрительные образования, пациенту будет рекомендована дополнительная диагностика и необходимое лечение.

Руководитель клиники дерматологии и венерологии и Центра псориаза Ингмарс Микажанс отмечает, что, говоря о родимых пятнах, люди обычно имеют в виду различные кожные образования — невусы, веснушки и другие. Однако в дерматологии родимое пятно — это очень специфическое образование с определенными дерматоскопическими признаками.

Микажанс объясняет, что кожные опухоли являются наиболее распространенной формой рака в Латвии, и заболеваемость ими ежегодно растет. При появлении подозрений на изменения необходимо своевременно обратиться к дерматологу.

Ежегодно в Латвии регистрируется в среднем 215 случаев меланомы и более 1400 случаев других злокачественных новообразований кожи, и ежегодно эта болезнь приводит к около 70 случаям смерти.

Заболеваемость растет и в более молодой возрастной группе — в возрасте от 20 до 54 лет ежегодно диагностируется в среднем 58 случаев меланомы и более 120 других опухолей кожи.

В больнице отмечают, что в Европе заболеваемость меланомой составляет 10–12 случаев на 100 000 жителей.