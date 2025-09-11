Baltijas balss logotype
Больные дети мечтают играть, учиться и ходить: мы можем им в этом помочь! 0 283

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Фото: Кристапс Меднис и Паула Чурсте.

Прямо у входа в Агенскалнский рынок в Риге появился яркий 3D-рисунок моста с надписью – Labsirdības misija.

Это нестандартный визуальный призыв к обществу – всем вместе помочь особенным детям преодолевать физические препятствия их мобильности.

Не секрет, что латвийские семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями, нередко сталкиваются с вынужденным ограничением в движении. Современные механизмы, которые часто решают эту проблему, стоят больших денег и не всем родителям по карману.

Понимая остроту и сенситивность проблемы, Mēness aptieka начала благотворительную программу помощи таким деткам - не со слов, а с конкретного и практического решения. Предприятие участвует в приобретении технических вспомогательных средств для повышения мобильности больных детей, что позволит получить механизмы для адаптации к каждому ребенку тех же автокресел.

То есть Mēness aptieka создала программу социальной ответственности Labsirdības misija, осуществив первый этап в сотрудничестве с Латвийским детским фондом — софинансируя приобретение детям с особыми потребностями технических вспомогательных средств для мобильности. Это важно, чтобы этим подрастающим латвийцам был доступен широкий мир: учебы, игр, общения со сверстниками и так далее.

«Каждый ребенок имеет право на полноценную жизнь и возможность развиваться независимо от состояния его здоровья, – подчеркивает министр благосостояния Рейнис Узулниекс. - Мобильность — необходимое условие для включения детей с особыми потребностями в социум, позволяющее им посещать школу, встречаться с друзьями и участвовать в повседневной жизни в полном объеме.

Государство делает для поддержки таких семей многое, но при поддержке общества и предприятий мы можем сделать еще больше! Такая инициатива, как Labsirdības misija, служит хорошим примером того, как много мы вместе можем сделать хорошего».

«Чтобы создать надежную и стабильную основу для начала миссии, Mēness aptieka жертвует Латвийскому детскому фонду 10 000 евро, - сообщила председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф. – К Labsirdības misija может присоединиться каждый желающий: это можно сделать при выборе товаров со знаком Labsirdības misija в аптеках Mēness aptieka, а также при помощи прямого пожертвования. Помогая конкретным детям и семьям, давайте вместе помогать доброте в обществе, идя от сердца к сердцу. Мы верим, что это будет ценностью для Латвии!»

Как мы можем помочь детям?

В рамках инициативы Labsirdības misija Mēness aptieka пожертвует Латвийскому детскому фонду 10 центов за каждый приобретенный в аптеке продукт со знаком Labsirdības misija. Также во многих аптеках предприятия размещены ящички для пожертвований.

menessss.JPG

#аптеки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
