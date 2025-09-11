Baltijas balss logotype
Или трезвые, или с налогами: борьба с алкоголизмом ударила по бюджету Латвии 3 2529

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Или трезвые, или с налогами: борьба с алкоголизмом ударила по бюджету Латвии

С одной стороны, власти ограничивают время розничной (и не только) торговли спиртным, а с другой - надеются при этом выполнить план по налогам и акцизам.

"Нещадная борьба" со спиртным вылилась, как известно, в резкое сокращение времени торговли алкогольными напитками: по рабочим дням и в субботу с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - с 10.00 до 18.00.

Стало ли от этого больше людей смотреть на мир трезвыми глазами - весьма сомнительно, но по бюджету урон будет нанесен весьма существенный. Сборы с акцизов на спиртное уже сильно отстают от плана.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис сообщает, что в этом году было запланировано собрать в виде акциза от алкоголя 238 миллионов евро, однако не факт, что этот план удастся выполнить, поскольку за 8 месяцев удалось собрать на 9 процентов меньше (на 13 млн.), чем было запланировано на этот период - 143 миллиона евро.

Отставание от плана идет и по сборам от акциза на пиво: собрано на 7% меньше, чем планировалось - 38 миллионов евро.

Рискнем предположить, что с учетом новых ограничений в торговле спиртным, вступивших в силу с 1-го августа, план по сборам от акциза так и не будет выполнен.

#алкоголь
Эдуард Эльдаров
(3)
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Сегодня вполне можно гнать самому, включая чистый спирт.

  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Опять УПС! Опять лохонулись!

  • Лк
    Летучий корабль
    11-го сентября

    Ну что хотели - то и получили. Это не коровам хвосты крутить - здесь думать надо.

