Онкоцентр: на полную реконструкцию денег нет

На реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) в настоящее время выделено 20,8 млн евро. Этого хватит только на ремонт операционной и отделения интенсивной терапии, а всего необходимо 69 млн евро.

Одним из вариантов решения проблемы является кредит, однако Министерство финансов выступает против этого, говоря о негативном влиянии на фискальное пространство. Чтобы не затягивать и получить разрешение на начало строительства первой очереди, Министерство здравоохранения в этом месяце представит Кабинету министров информационный отчет.

ЛОЦ - крупнейшее специализированное онкологическое медицинское учреждение страны. К сожалению, его инфраструктура и оснащение не соответствуют современным европейским и мировым стандартам - помещения не ремонтировались с момента ввода больницы в эксплуатацию в 1986 году. В здании устаревшие инженерные коммуникации, вентиляция, пожарная безопасность и электросети, что ставит под угрозу непрерывность процессов и безопасность пациентов.

Как заявил комиссии Сейма по социальным и трудовым делам член правления больницы Каспарс Плуме, в онкоцентре нужна современная инфраструктура, учитывая растущий спрос на онкологические операции (число случаев увеличивается на 2-3% в год). Число стационарных и амбулаторных пациентов в онкологическом центре достигает примерно 40 000 в год. В то же время обеспеченность койками интенсивной терапии в Латвии ниже среднего показателя по ЕС.

На данный момент получено шесть предложений, действительных до 31 декабря 2025 года. Минимальная цена предложения составляет 63 681 010,91 евро (с НДС), стоимость квадратного метра - около 2500 евро, и это очень выгодная цена (для сравнения, в других проектах она достигает 5000-6000 евро), подчеркнул Плуме, добавив, что на данный момент найдены средства на первый этап реконструкции - 20,8 млн евро. Этого достаточно для реконструкции операционного блока и отделения интенсивной терапии ЛОЦ, после чего в здании будет восемь операционных с сопутствующими помещениями, отделение интенсивной терапии на шесть коек, а также вспомогательные и административные помещения. Будет заменено шесть лифтов, установлены новый лифт и отремонтированы две лестничные клетки.