Мощная стихия движется на Латвию: страну накроют сильные ливни и грозы - синоптики

Уже в ночь на воскресенье западных и центральных регионов Латвии достигнет новая зона осадков, которая принесет сильные ливни и грозы с порывистым ветром, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью понизится до +11...+16 градусов.

В Риге ночью также возможна гроза, а температура воздуха составит +14...+15 градусов.

В воскресенье днем будет облачно, местами с прояснениями. В утренние часы на западе и в центральных регионах страны пройдут дожди, будет дуть слабый и умеренный юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге кратковременный дождь возможен утром, а воздух в столице прогреется до +20…+21 градуса.