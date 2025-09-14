Цены повысят, рейсы сократят: печальные новости о поездках по Латвии

Совет по общественному транспорту на минувшей неделе утвердил план по экономии, поскольку госдотации сокращаются: цены за проезд в поездах и региональных автобусах вырастут, рейсы будут закрываться.

Союз самоуправлений Латвии уже выступил против: новшества приведут к дальнейшим проблемам - люди не смогут ездить на работу, к врачам и т.д. А самое главное - из целого ряда населенных пунктов добраться на работу, скажем, в Ригу станет дороже.

Как подорожают билеты

С 15 января 2026 года повысится стоимость билетов:

в поездах - на 6,6%,

в автобусах - на 7,5%.

Планируется, что для поездов и автобусов плата за проезд между зонами увеличится на 30 центов, за исключением поездок в зоне А. Для поездов за пределами электрифицированных зон и автобусов за пределами зон плата за проезд повысится на 20 центов.

Примеры:

• на маршруте Рига–Иманта цена билета на поезд сохранится 1,50 евро, а на рейсе Рига–Сигулда цена будет 2,80 евро. • цена билета на автобус и поезд Рига–Дубулты увеличится с 2 евро до 2,30 евро. • цена билета на поезд Рига–Даугавпилс вырастет на 1,20 евро - с 8,7 евро до 9,90 евро. • цена билета на автобус Рига–Лиепая вырастет на 20 центов - с 10,40 евро до 10,60 евро. • цена билета на поезд Рига–Лиепая вырастет на 20 центов - с 8,90 евро до 9,10 евро.

Какие рейсы сократят

Прогнозируемый объем дотируемых железнодорожных маршрутов в 2026 году составит 8,045 миллиона километров, что на 630 937 километров, или 7,3%, меньше, чем в 2025 году.

Это означает, что, к примеру, на линии маршрута Рига–Елгава в следующем году поезда будут курсировать раз в час, а не раз в полчаса.

Что вместо?

Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова отметила, что в дальнейшем планируется развивать "транспорт по требованию":

-- Изыскиваются возможности больше не формировать столь крупную дотируемую сеть, так как привычки пассажиров изменились, а потоки уже не такие, как раньше. Какая-то часть рейсов будет закрыта, на их место придут другие решения.

Председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД, ATD) Янис Лапиньш:

-- Это не означает, что с 1 января будут закрыты предусмотренные рейсы - процесс будет постепенным, коммерческие маршруты также будут вводиться поэтапно.

Лаура Павлова, руководитель отдела планирования общественного транспорта ATD:

-- Сокращение касается дотируемых, нерентабельных рейсов. Потенциальные коммерческие рейсы оцениваются по наибольшей интенсивности, чтобы они были привлекательны для коммерческих перевозчиков.

Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"):

-- Жителям необходимо обеспечить доступность общественного транспорта, а также продолжать сохранять льготы для сирот, многодетных семей и др. Формирование государственного бюджета — сложный процесс, так как главная задача сегодня - укрепление обороны, поэтому необходимо принимать сбалансированные решения.

Это уже второе повышение за 2 года!

Совет по общественному транспорту подчеркивает, что в Латвии одни из самых низких цен на билеты регионального общественного транспорта в Европе, а изменения были необходимы для сохранения доступных и качественных услуг общественного транспорта на всей территории страны.

Однако это уже второе повышение цен за короткий период времени: совсем недавно - с 1 апреля 2024 года, в региональном общественном транспорте уже вступили в силу новые тарифы и виды билетов.

"Нет дорог, нет перевозчиков - не будет и людей"

"Самоуправления, скорее всего, будут возражать против запланированного сокращения рейсов общественного транспорта", - рассказал журналистам мэр Екабпилсского края, глава экономического комитета Латвийской ассоциации самоуправлений Райвис Рагайнис.

Государство выделило финансирование и заключило с перевозчиками 10-летний договор. Теперь, в соответствии с инфляцией, необходимо внести коррективы в платежи, и до сих пор это делалось из программы непредвиденных расходов государственного бюджета.

"Но теперь денег на все не хватает, и вместо того, чтобы искать способ доплатить и обеспечить население транспортом, государство сокращает услуги", - сказал Рагайнис.

Он считает, что это приведет к дальнейшим проблемам. Сокращение количества рейсов приведет к сокращению числа пассажиров, поскольку люди больше не смогут ездить на работу, к врачам и т.д.

"Перевозчики также значительно пострадают, так как их доходы упадут, в то время как выплаты по кредитам останутся. Ведь перевозчикам придется продолжать платить за автобусы, которые они купили, чтобы соответствовать государственным требованиям по качеству. Похоже, что государство планирует отказаться от некоторых сельских районов, потому что там нет дорог, нет перевозчиков и не будет людей", - резюмировал Рагайнис.

"Частично эту проблему планируется решить за счет внедрения транспорта "по требованию". Однако это касается не всего населения, а только определенных социальных групп. Например, школьные автобусы, которым не разрешается перевозить учителей или других пассажиров, а только учеников, - пояснил мэр Екабпилса, - таким образом, чтобы добраться с окраины края в центр, один автобус будет возить школьников, другой - инвалидов и пенсионеров, а третий - остальных жителей на работу или к специалистам".

Экономический комитет Латвийского союза самоуправлений, конечно, рассмотрит этот вопрос, и, скорее всего, самоуправления выступят против.