Эксперт объяснил, почему из аптек Латвии вдруг могут исчезнуть необходимые лекарства 1 614

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Эксперт объяснил, почему из аптек Латвии вдруг могут исчезнуть необходимые лекарства

Как сообщили в Латвийской национальной ассоциации дистрибьюторов медикаментов, на этой неделе в Латвию с визитом прибыл генеральный директор Европейской ассоциации дистрибьюторов лекарственных средств (GIRP) Каспер Эрнест, который рассказал о том, как формируется дефицит медикаментов.

«Практика и статистика показывают, что дефицит медикаментов в Европе и Латвии чаще всего формируется из-за ограничений производства. Кроме того, следует учитывать, что производители нередко устанавливают строгие квоты на объёмы поставок в конкретную страну, и они часто не соответствуют текущему спросу. Сейчас основные риски для доступности лекарств связаны с чрезмерной зависимостью от производителей активных веществ и дженериков в Азии, а также с нехваткой производственных мощностей», — рассказал зарубежный гость.

По данным GIRP, примерно в 50% случаев причиной дефицита являются производственные проблемы, включая ограниченную доступность сырья и недостаток мощностей, тогда как в 17% случаев — непредвиденный рост спроса, с которым производитель не может справиться в достаточном объёме. Эти трудности затрагивают и Латвию, и другие небольшие рынки, где замена препаратов и организация дополнительных поставок часто оказываются сложнее, чем в странах с большим населением и уровнем благосостояния.

"В Латвии, когда возникают проблемы с доступностью или ценами на лекарства, часто винят дистрибьюторов и аптеки. Но чаще всего дефицит возникает на стороне производителей — из-за их квот или неспособности обеспечить объёмы, соответствующие спросу", - уверены в Латвийской национальной ассоциации дистрибьюторов.

Есть и такая проблема - сложно получить данные от производителей о планируемых объёмах для конкретного рынка. Отсутствие такой важной информации не позволяет своевременно планировать и предотвращать дефициты. Лишь в немногих странах есть возможность получить эти данные напрямую от производителей.

#лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Д
    Дед
    14-го сентября

    Так в чем проблема, закупите в России, Индии, Китае, там все есть и гораздо дешевле.

    24
    2

