Может ли неоплаченный штраф стать причиной отказа в кредите: где посмотреть свою кредитную историю

Многие знают, что кредитная история играет ключевую роль при получении займа. Но что именно банк оценивает в кредитной истории потенциального заемщика? Может ли неоплаченный штраф за парковку стать препятствием для получения ипотечного кредита?

Руководитель отдела ипотечного кредитования Каспар Саусайс дал советы, как сохранить хорошую кредитную репутацию и на что обращают внимание банки при рассмотрении заявок.

Следите за своей кредитной историей

Кредитная история — это сводка о прошлых и действующих финансовых обязательствах человека: ипотеке, потребительских кредитах, автолизинге, студенческих займах, кредитных картах и кредитных линиях, а также об оплате коммунальных и телекоммуникационных счетов, штрафах за парковку, просрочках и долгах. По сути, это подробный отчёт о том, как гражданин исполнял свои обязательства и насколько ответственно управлял финансами.

Эти данные собираются в различных реестрах, например в кредитных бюро или в Кредитном регистре Банка Латвии, и используются для оценки способности человека брать новые обязательства. У банков есть доступ к этим базам, однако клиентам также рекомендуется отслеживать свою историю — это можно сделать, например, на сайте manakreditvesture.lv, авторизовавшись через интернет-банк. Так можно понять, как банк видит ваш кредитный профиль.

Критерии, на которые смотрит банк

Рассматривая кредитную заявку, банк оценивает множество факторов: как текущую дисциплину выплат, так и случаи просрочек, изменения графика из-за финансовых трудностей и накопление долгов. Один или два просроченных счета не обязательно станут препятствием для ипотеки, но систематические задержки могут свидетельствовать о рисках.

Банк обращает внимание и на нетипичные финансовые действия: если клиент каждый месяц полностью снимает зарплату наличными или регулярно переводит крупные суммы частному лицу, это вызывает дополнительные вопросы.

Думайте наперед

Кредитная история похожа на репутацию: она формируется годами, а испортить её можно очень быстро. Чтобы сохранить её на хорошем уровне, нужно дисциплинированно выполнять все платежи. Кроме того, важно тщательно обдумывать решение стать поручителем или созаемщиком — даже если речь идет о близком человеке. Если он не сможет погашать кредит, обязательства перейдут к поручителю, и это отразится на его кредитной истории, усложнив получение будущих займов.