Ночью на Латвию обрушатся сильные ливни и грозы

В ночь на понедельник в Латвии местами прогнозируются сильные ливни и грозы, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Под воздействием атмосферного фронта в ночь на понедельник в Латвии преимущественно будет облачно и дождливо, а в западных районах в первой половине ночи местами ожидаются сильные ливни и гроза.

В западных и центральных районах осадки будут чаще, в других местах — реже. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В Риге ночью небо в основном будет покрыто облаками, временами, главным образом утром, прогнозируется дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный и южный ветер, минимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов.

В первой половине новой рабочей недели на погоду повлияет обширный циклон над Скандинавией, поэтому на небе будет много облаков, которые в течение всей недели время от времени будут приносить дожди.

В отдельные дни также возможны грозы. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный и южный ветер, который на побережье будет порывистым. С середины недели ветер сменится на юго-западный и южный и в отдельные дни на большей части территории страны усилится порывами до 15–19 метров в секунду.

С запада поступит более холодная воздушная масса, и погода станет прохладнее — минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов, а днём столбики термометров уже не поднимутся выше отметки +20 градусов.