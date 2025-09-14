Синоптики: погода нормальная, временами хорошая

В воскресенье в Латвии не ожидается существенных осадков, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет облачным, местами небо прояснится. В утренние часы в отдельных регионах на западе и центральной части страны пройдет дождь. Ожидается слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге днем будет преимущественно облачно, утром пройдут кратковременные дожди. Воздух в столице прогреется до +20...+22 градусов.