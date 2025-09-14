В Латвии растет число несовершеннолетних соискателей убежища

В Латвии увеличивается количество несовершеннолетних соискателей убежища, в основном из-за ситуации на латвийско-белорусской границе, говорится в проекте распоряжения Министерства образования и науки (МОН).

Несовершеннолетние соискатели убежища в основном прибывают из стран Африки и Ближнего Востока. В последние месяцы отмечается рост числа детей без сопровождения, указывает МОН, ссылаясь на данные Управления по делам гражданства и миграции.

В конце августа в центрах размещения "Муцениеки" и "Лиепна" находились 99 несовершеннолетних соискателей убежища. В прошлом году их число в разные периоды составляло около 70.

Несовершеннолетние соискатели убежища находятся в Латвии в среднем от нескольких дней до целого учебного года. На 2025/2026 учебный год в рамках процедуры предоставления убежища в Латвии остались 39 несовершеннолетних, которые уже учились в учреждениях образования в прошлом учебном году.

До завершения процедуры предоставления убежища этим детям должны предоставляться возможности образования, даже если им не присвоен статус беженца или альтернативный статус.

МОН предлагает выделить 45 474 евро, чтобы обеспечить финансирование оплаты труда педагогов, которые обучают соискателей убежища по индивидуальному плану, и на приобретение учебных материалов. Эти средства планируется выделить путем перераспределения финансирования в бюджете министерства на приобретение учебных материалов, остаток по которым в конце 2024 года составлял 78 842 евро.