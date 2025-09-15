Гранулы, брикеты и дрова в этом сезоне дорожать не должны. Но они об этом не знают

Начало сентября порадовало нас теплой погодой, но отопительный сезон уже не за горами. Каких цен на гранулы, брикеты и дрова стоит ожидать частным домовладельцам в этом сезоне и меняются ли привычки жителей при покупке топлива - делают ли они это летом или осенью?

"Staļi" - это производственное предприятие полного цикла, которое выпускает клееные изделия и окна из брёвен, а остатки использует в производстве гранул. Как заявил руководитель предприятия по продажам гранул Каспарс Дамбис, хотя цены на гранулы растут с приближением отопительного сезона и ростом спроса, резкого скачка цен не ожидается.

"Цена снижается до Лиго, а затем начинается интенсивная подготовка к зиме. Если летом цена на гранулы в среднем составляла 180-190 евро за тонну, то сейчас она уже выросла до 241 евро за тонну. С учётом налога на добавленную стоимость (НДС) 12%", - сказал Дамбис.

Председатель правления компании "Kurzemes granulas" Марис Петровскис отмечает, что привычки жителей в покупке гранул изменились. "Раньше май был самым спокойным месяцем, мы планировали ремонт, завод останавливался. После кризисов, которые у нас были, май стал одним из самых жарких месяцев. Люди уже в мае спешили заготовить запасы, чтобы не было дефицита, и чтобы осенью цены не выросли ещё выше. Сейчас люди постепенно возвращаются к тем, на мой взгляд, относительно логичным привычкам, и в августе сравнительно высоки показатели продаж. Всё лето у нас была такая круглая цифра в 200 евро за тонну. К середине сентября мы планируем поднять цену до 210 евро за тонну, то есть с НДС она составит 235,2 евро за тонну, потому что на гранулы действует пониженная ставка НДС для частных лиц", - сказал Петровскис.

Леса - природное богатство Латвии. Поскольку расходы на транспортировку гранул исключаются, древесное топливо в Латвии обходится дешевле, чем в других европейских странах.

"Центральная Европа платит за тонну гранул больше, чем латвийцы, покупая их здесь, в Латвии. В среднем, я бы сказал, что разница в цене между латвийской ценой и ценой в Центральной Европе составляет более 30 евро за тонну. В то же время, конечно, нельзя отрицать, что это сообщающиеся сосуды - когда цены растут на одном рынке, это каким-то образом влияет и на другие рынки", - сказал Петровскис.