На Латвию идет лёгкий мороз. Когда?

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
На Латвию идет лёгкий мороз. Когда?
ФОТО: Unsplash

Жителям Латвии следует подготовиться, так как скоро наступят заморозки, прогнозируют синоптики.

В конце сентября, впервые с августа, температура воздуха в Латвии опустится ниже нормы, и несколько ночей возможны заморозки, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

На этой неделе практически каждый день, по крайней мере, в некоторых местах страны, ожидаются дожди, временами сильные, с грозой. Самые сильные и обильные дожди пройдут в Курземе и Видземе. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, временами порывистый; во вторник и в ночь на среду на побережье ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, такие же порывы возможны при грозе облаках в других районах страны.

Максимальная температура составит +15...+20 градусов, с вероятностью более высоких температур к концу недели. Минимальная температура на рабочей неделе составит +8...+14 градусов, на побережье местами будет не холоднее +16 градусов.

На следующей неделе ожидается похолодание, и в конце месяца в отдельные ночи температура может опускаться ниже нуля, а в самые холодные дни в отдельных районах страны столбик термометра будет опускаться ниже +10 градусов. Временами ожидаются дожди, возможны гололед и снег.

Первые легкие осенние заморозки в этом году в некоторых районах страны зафиксированы на восходе солнца 21 августа.

Оставить комментарий

