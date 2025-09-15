Baltijas balss logotype
Ни прейскуранта, ни лицензии, ни чека: к чему привела экономия на маникюре в Риге 5 2309

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Ни прейскуранта, ни лицензии, ни чека: к чему привела экономия на маникюре в Риге

«Я недавно очень неудачно сделала маникюр: руки испорчены, чека нет, не знаю, куда пожаловаться. Происходит это все потому, что мы глупые, а потом что хотим хоть немного сэкономить!

Но не для каждого очевидно, что перед оказанием услуги человека обязаны ознакомить с «условиями игры».Как себя подстраховать от разочарования, потери денег и нервов?»

Комментарий Центра защиты прав потребителей:

– Согласно статье 17. Закона о защите прав потребителей, до заключения договора продавец (поставщик услуги) обязан предоставить полную и достоверную информацию об услуге, включая цену. Правила Кабинета Министров об указании цен предусматривают, что при предложении услуг потребителям поставщик услуги обязан указывать цену, включающую НДС и все другие налоги. Цена услуги должна быть указана в прейскуранте или иным, визуально доступным способом. Если конечная цена услуги неизвестна, должен быть указан метод, каким образом она рассчитывается. Прейскурант должен быть в свободном доступе».

Что касается качества услуги, то, согласно статье 29 упомянутого Закона, то «если клиент (потребитель) констатирует, что услуга не оказана в соответствии с условиями договора - то есть была оказана не так и/или не в том объеме, о котором стороны договорились заранее, - ему следует в первую очередь обратиться к продавцу/поставщику услуги в письменной форме с требованием об устранении несоответствия. Если это невозможно, потребитель вправе потребовать, чтобы поставщик услуги либо снизил цену услуги, либо вернул уплаченную за нее сумму».

И, разумеется, клиенту следует требовать выдачу документа, подтверждающего оплату — чек или квитанцию; в противном случае у него просто не будет юридического обоснования для обращения к поставщику услуги с претензией.

Оставить комментарий

(5)
  • MiU
    Made in USSR
    15-го сентября

    А самозанятым лицом не пробовали?

    7
    3
  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Это не экономия, это нормальное решения после требования платить налоги с минимальной зарплаты не зависимо от того сколько заработал. Невозможно заплатить 300 евро налогов, заработав 200 евро, но наших правителей это не смущает. Многие профильные парикмахеры, маникюрши и те, кто смог ушли не в тень, а в темноту и обслуживают только своих клиентов по записи. Не голосуйте за уродов, может , что то цивилизованное в этой стране появится, пока же движение в пропасть.

    91
    5
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    15-го сентября

    Дед, не гони волну. Прежде всего - налог, это часть от того, что ты заработал. Какие 300 при заработке 200. Почитаешь таких писак и хохотаешь как шумашедший...

    5
    27
  • LL
    Lis Like
    Дед
    15-го сентября

    Пример расчёта: • Доход: 300 € • IIN: 300 € × 25,5% = 76,50 € • VSAOI: 300 € × 31,07% = 93,21 € • Пенсионные взносы: 300 € × 10% = 30 € • Итого налогов: 76,50 € + 93,21 € + 30 € = 199,71 €

    Таким образом, из 300 евро остаётся примерно 100,29 евро.

    17
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    Неужели это будет касаться и тех маникюрш - педикюрш, которые по министерствам и различного ведомствам годами "шарятся" со своими услугами, для бывших жительниц хуторов, вальяжно рассевшихся теперь по кабинетам в Старой Риге? Им что, теперь тоже надо будет кассовые аппараты с собой таскать?

    36
    3
Читать все комментарии

