Ни прейскуранта, ни лицензии, ни чека: к чему привела экономия на маникюре в Риге

«Я недавно очень неудачно сделала маникюр: руки испорчены, чека нет, не знаю, куда пожаловаться. Происходит это все потому, что мы глупые, а потом что хотим хоть немного сэкономить!

Но не для каждого очевидно, что перед оказанием услуги человека обязаны ознакомить с «условиями игры».Как себя подстраховать от разочарования, потери денег и нервов?»

Комментарий Центра защиты прав потребителей:

– Согласно статье 17. Закона о защите прав потребителей, до заключения договора продавец (поставщик услуги) обязан предоставить полную и достоверную информацию об услуге, включая цену. Правила Кабинета Министров об указании цен предусматривают, что при предложении услуг потребителям поставщик услуги обязан указывать цену, включающую НДС и все другие налоги. Цена услуги должна быть указана в прейскуранте или иным, визуально доступным способом. Если конечная цена услуги неизвестна, должен быть указан метод, каким образом она рассчитывается. Прейскурант должен быть в свободном доступе».

Что касается качества услуги, то, согласно статье 29 упомянутого Закона, то «если клиент (потребитель) констатирует, что услуга не оказана в соответствии с условиями договора - то есть была оказана не так и/или не в том объеме, о котором стороны договорились заранее, - ему следует в первую очередь обратиться к продавцу/поставщику услуги в письменной форме с требованием об устранении несоответствия. Если это невозможно, потребитель вправе потребовать, чтобы поставщик услуги либо снизил цену услуги, либо вернул уплаченную за нее сумму».

И, разумеется, клиенту следует требовать выдачу документа, подтверждающего оплату — чек или квитанцию; в противном случае у него просто не будет юридического обоснования для обращения к поставщику услуги с претензией.