Синоптики обновили прогноз погоды на понедельник в Латвии 0 801

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Синоптики обновили прогноз погоды на понедельник в Латвии
ФОТО: Unsplash

В понедельник во многих районах Латвии ожидается кратковременный дождь, в восточной части страны дождь будет продолжительным, но не сильным, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем составит от +11...+14 градусов на большей части Видземе, Латгале и Селии до +16...+19 градусов в Курземе, Земгале и западной Видземе, где между облаками выглянет солнце.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга.

В Риге временами выглянет солнце, пройдет кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.

#погода
Видео