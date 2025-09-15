Синоптики обновили прогноз погоды на понедельник в Латвии

В понедельник во многих районах Латвии ожидается кратковременный дождь, в восточной части страны дождь будет продолжительным, но не сильным, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем составит от +11...+14 градусов на большей части Видземе, Латгале и Селии до +16...+19 градусов в Курземе, Земгале и западной Видземе, где между облаками выглянет солнце.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга.

В Риге временами выглянет солнце, пройдет кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.