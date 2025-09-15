В связи с намерением повысить плату за въезд в Юрмалу получено 56 мнений. И это только цензурные

В ходе общественных обсуждений намерения повысить плату за въезд в Юрмалу получено 56 мнений, как сообщили в городской администрации. Хотя общественное обсуждение завершилось уже 4 сентября, в муниципалитете утверждают, что мнения еще собираются и будут отражены в пояснительном письме к обязательным правилам.

Проект правил и представленные мнения будут рассмотрены ответственным комитетом совета, а окончательное решение примет совет Юрмалы. Изменения также рассмотрит Министерство охраны окружающей среды и регионального развития. Очередное заседание совета Юрмалы запланировано на 25 сентября. До сих пор муниципалитет не комментировал, планируется ли рассмотреть проект обязательных правил на этом заседании.

«Повестка дня заседания совета, в соответствии с требованиями Закона о муниципалитетах, публикуется не позднее чем за три рабочих дня до очередного заседания совета. На данный момент повестка дня очередного заседания совета не опубликована», — так в совете ответили на вопрос, можно ли будет рассмотреть поправки к обязательным правилам на сентябрьском заседании совета.

Совет Юрмалы планирует повысить плату за въезд в Юрмалу до пяти евро. Проект поправок к обязательным правилам, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает увеличение размера сбора без ограничения количества въездов. Однодневная плата за въезд увеличится с трех до пяти евро, семидневная или недельная плата — с 10 до 20 евро, 30-дневная или месячная плата — с 31 до 60 евро, трехмесячная или 90-дневная плата — с 55 до 100 евро, полугодовая или 180-дневная плата — с 107 до 180 евро, а годовая или 365-дневная плата составит 270 евро. Из-за низкого спроса планируется отказаться от 270-дневной платы, которая до сих пор составляла 150 евро. Ранее размер въездной платы был повышен с 1 февраля 2024 года и был установлен на весь год, а не, как ранее, только на летний сезон.