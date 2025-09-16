Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

До 83 километров в час! На Латвию идет мощный ветер - синоптики 0 4174

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
До 83 километров в час! На Латвию идет мощный ветер - синоптики
ФОТО: Unsplash

Вечером во вторник и в ночь на среду у побережья на западе Курземе и на севере Видземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 19-23 метров в секунду (или до 83 км в час - прим.), прогнозируют синоптики.

На западном побережье Курземе с 17 часов до трех часов ночи будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре.

В других местах в западной и центральной части Латвии ожидаются порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Ночью местами вероятны кратковременные дожди, в начале ночи в Курземе возможны ливни с грозами. Минимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, на побережье - до +15.

В среду небо будет частично закрыто облаками, во многих местах пройдут кратковременные дожди и местами - главным образом, в Курземе - возможна гроза. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье и под отдельными дождевыми облаками ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+19 градусов.

В Риге в среду временами будет светить солнце, существенной облачности не ожидается. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах временами будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и +18 градусов - днем.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
11
3
3
1
7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 169
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 374
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 336
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 8
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 30
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 17
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 43
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 44
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 8
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео