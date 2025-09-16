«Необходимо вводить полувоенное положение». Эксперт предлагает постепенно отвыкать от мирного времени

Экс-госсекретарь минобороны, а ныне руководитель компании по производству дронов Янис Гарисонс сегодня вечером в эфире передачи Aktuālā intervija на Латвийском ТВ заявил, что НАТО должно было более жестко ответить России на инцидент с дронами в Польше. "Ответ мог быть разным - например, ответный прилет дронов неизвестного происхождения... Россию нужно было предупредить, что если нечто подобное повторится, то НАТО в ответ закроет воздушное пространство над Украиной", - заявил Я. Гарисонс.

Он отметил, что Латвии пора думать о защите своих городов от возможного нападения дронов. Для этого придется создавать мобильные бригады и думать, как эвакуировать или иначе защищать жителей."Для этого придется вводить полувоенное положение. В условиях законов мирного времени ничего сделать уже невозможно", - предупредил эксперт.