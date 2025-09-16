Baltijas balss logotype
«Необходимо вводить полувоенное положение». Эксперт предлагает постепенно отвыкать от мирного времени

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
«Необходимо вводить полувоенное положение». Эксперт предлагает постепенно отвыкать от мирного времени

Бывший госсекретарь минобороны Янис Гарисонс полагает, что "нужно было наказать Россию" за нападение дронов на Польшу

Экс-госсекретарь минобороны, а ныне руководитель компании по производству дронов Янис Гарисонс сегодня вечером в эфире передачи Aktuālā intervija на Латвийском ТВ заявил, что НАТО должно было более жестко ответить России на инцидент с дронами в Польше. "Ответ мог быть разным - например, ответный прилет дронов неизвестного происхождения... Россию нужно было предупредить, что если нечто подобное повторится, то НАТО в ответ закроет воздушное пространство над Украиной", - заявил Я. Гарисонс.

Он отметил, что Латвии пора думать о защите своих городов от возможного нападения дронов. Для этого придется создавать мобильные бригады и думать, как эвакуировать или иначе защищать жителей."Для этого придется вводить полувоенное положение. В условиях законов мирного времени ничего сделать уже невозможно", - предупредил эксперт.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    заявил, что НАТО должно было более жестко ответить России -- Подзуживать и подставлять других, любимое занятие бывших, когда они оказываются не у дел!

    3
    0
  • OT
    Ol Ti
    17-го сентября

    Удивляюсь до сих пор - почему в этой стране (Л) так много придурков, у которых еще и интервью берут? видимо климат прибалтийский так влияет... ну а про закрытие неба - эти типа "эксперты" вообще понимают что это значит? предполагаю, что нет. только фраза громкая.

    17
    1
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Ну этот то Гаррисон в доле.Осваивает ,как и большинство бывших чиновников,бюджетные деньги на оборону,создав различные фирмы. Ему б война была,что мать родна. Ну а потом на Украину -Израиль уже не в топе.

    34
    1
Читать все комментарии

