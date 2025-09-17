Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как долго осталось существовать латвийской голубой корове? 2 1286

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
LETA
By Thomas W . Wyrwoll

By Thomas W . Wyrwoll

ФОТО: Wikipedia

Латвийская голубая корова является одной из восьми культурно-исторических пород латвийских сельскохозяйственных животных под угрозой исчезновения, содержание которых в условиях рыночной экономики из-за относительно низкой продуктивности и других показателей без дополнительной поддержки, скорее всего, грозит исчезновением породы, пишет Latvijas Avīze.

По этой причине созданы программы сохранения генетических ресурсов, оказывающие животноводческим хозяйствам, в которых содержатся животные исчезающих пород, дополнительную денежную поддержку. Компенсация недостаточных доходов за латвийскую корову голубой породы возрастом двух с лишним лет составляет 210 евро в год, а за животное в возрасте от шести месяцев до двух лет - 205 евро.

В Латвии крупного рогатого скота голубой породы становится все меньше и с ним работает мало конкурентоспособных хозяйств. Служба поддержки села (СПС) сообщает, что в 2020 году в стране было зарегистрировано 888 голубых коров, а 5 августа этого года - уже только 710 животных.

В обществе "Голубая корова" говорят, что поддержка в приблизительном размере 200 евро за одну корову не менялась более десяти лет и не мотивирует хозяев работать с культурно-исторической породой.

В стаде владельца крестьянского хозяйства Яунсникери в Дундагской волости Яниса Задиньша четыре латвийские голубые коровы и 55 других представителей местных культурно-исторических пород - старые-добрые латвийские бурые коровы. Хозяин подчеркивает: сейчас в Латвии сохранение как латвийских голубых, так и латвийских бурых коров лежит на плечах энтузиастов.

Задиньш рассказывает: "Мой отец начал держать коров латвийской голубой породы на рубеже веков, когда в спасении и сохранении породы был сделан большой рывок. Я перенял ферму в 2015 году и продолжаю начатую родителями работу. Сейчас из-за неясного будущего двух упомянутых пород я стою перед серьезным выбором. Хозяйство с недостаточно производительными латвийскими коровами голубой и бурой пород развивать нельзя. Компенсация за латвийскую голубую составляет 210 евро, за латвийскую бурую - 150 евро, однако она не покрывает недополученные доходы по сравнению с высокопроизводительными молочными породами. Около 50 евро от поддержки до хозяйства не доходят, их получает организация племенной работы. Это не упрек: организация должна получать плату за свой труд".

Хозяин КХ Яунсникери подчеркивает - создатели сельскохозяйственной политики должны оценить, сколько коров местных пород нужно для сохранения минимального генного банка.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    17-го сентября

    В Латвии не только президент, но еще и корова. Тяжело.

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    17-го сентября

    какая-то бестолковая

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 169
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 374
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 336
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 396

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 32
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 18
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 43
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 45
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео