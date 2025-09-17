Латвийская голубая корова является одной из восьми культурно-исторических пород латвийских сельскохозяйственных животных под угрозой исчезновения, содержание которых в условиях рыночной экономики из-за относительно низкой продуктивности и других показателей без дополнительной поддержки, скорее всего, грозит исчезновением породы, пишет Latvijas Avīze.

По этой причине созданы программы сохранения генетических ресурсов, оказывающие животноводческим хозяйствам, в которых содержатся животные исчезающих пород, дополнительную денежную поддержку. Компенсация недостаточных доходов за латвийскую корову голубой породы возрастом двух с лишним лет составляет 210 евро в год, а за животное в возрасте от шести месяцев до двух лет - 205 евро.

В Латвии крупного рогатого скота голубой породы становится все меньше и с ним работает мало конкурентоспособных хозяйств. Служба поддержки села (СПС) сообщает, что в 2020 году в стране было зарегистрировано 888 голубых коров, а 5 августа этого года - уже только 710 животных.

В обществе "Голубая корова" говорят, что поддержка в приблизительном размере 200 евро за одну корову не менялась более десяти лет и не мотивирует хозяев работать с культурно-исторической породой.

В стаде владельца крестьянского хозяйства Яунсникери в Дундагской волости Яниса Задиньша четыре латвийские голубые коровы и 55 других представителей местных культурно-исторических пород - старые-добрые латвийские бурые коровы. Хозяин подчеркивает: сейчас в Латвии сохранение как латвийских голубых, так и латвийских бурых коров лежит на плечах энтузиастов.

Задиньш рассказывает: "Мой отец начал держать коров латвийской голубой породы на рубеже веков, когда в спасении и сохранении породы был сделан большой рывок. Я перенял ферму в 2015 году и продолжаю начатую родителями работу. Сейчас из-за неясного будущего двух упомянутых пород я стою перед серьезным выбором. Хозяйство с недостаточно производительными латвийскими коровами голубой и бурой пород развивать нельзя. Компенсация за латвийскую голубую составляет 210 евро, за латвийскую бурую - 150 евро, однако она не покрывает недополученные доходы по сравнению с высокопроизводительными молочными породами. Около 50 евро от поддержки до хозяйства не доходят, их получает организация племенной работы. Это не упрек: организация должна получать плату за свой труд".

Хозяин КХ Яунсникери подчеркивает - создатели сельскохозяйственной политики должны оценить, сколько коров местных пород нужно для сохранения минимального генного банка.