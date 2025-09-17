Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна из визитных карточек Риги уже 5 лет в темноте! Вернётся ли освещение железнодорожного моста? 2 1064

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Одна из визитных карточек Риги уже 5 лет в темноте! Вернётся ли освещение железнодорожного моста?
ФОТО: LETA

«Когда рижане снова смогут радоваться освещению железнодорожного моста?» — с таким вопросом в социальной сети Thread выступил один из жителей, напомнив, что декоративная подсветка моста уже почти пять лет отключена, пишет LA.LV.

Житель обратился к Рижской думе с вопросом, действительно ли невозможно найти решение этой ситуации.

LA.LV связался как с представителями Рижской думы, так и с ГАО «Latvijas dzelzceļš», чтобы выяснить, могут ли жители и гости столицы Латвии в ближайшее время рассчитывать на изменения.

Хотя представители Рижской думы указали, что этот вопрос не находится в компетенции департаментов Рижской государственной городской структуры или подведомственных им учреждений, поскольку установка и обслуживание декоративной подсветки железнодорожного моста всегда находились в ведении ГАО «Latvijas dzelzceļš», они подчеркнули:

«Освещение железнодорожного моста, как и любое качественное решение ночного освещения, способствует эстетическому облику городской среды в тёмное время суток. Подобные решения важны для формирования ночного образа города».

Связавшись с ГАО «Latvijas dzelzceļš», издание выяснило, что в связи с финансовыми обстоятельствами никаких изменений в вопросе освещения моста в настоящее время не планируется.

Агнесе Лиците пояснила: «В 2022 году как в Латвии, так и в других странах Европы наблюдался резкий рост цен на энергоресурсы, в том числе на электроэнергию. В результате, с целью экономии финансовых средств, ГАО "Latvijas dzelzceļš" приняло решение отключить декоративное освещение железнодорожного моста в Риге через Даугаву, а также железнодорожного моста в Елгаве через Лиелупе в повседневном режиме.

Однако, чтобы порадовать жителей и гостей города, декоративная подсветка мостов включается в праздничные дни, например, 18 ноября, на Рождество и в новогоднюю ночь.

Учитывая финансовую ситуацию "Latvijas dzelzceļš" и приоритеты деятельности предприятия, включая постоянные попытки сократить различные расходы, на данный момент другие решения не приняты, и декоративное освещение мостов будет включаться только по праздникам».

Читайте нас также:
#рига #железная дорога
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
6

Оставить комментарий

(2)
  • ES
    Ella Stroika
    19-го сентября

    В деревне можно и в темноте. Главное, что у мэра, типа города, три зама.

    3
    0
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    17-го сентября

    Как деньги пиздить, они молодцы! А как красоту поддержать, так хер! Уроды!

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 170
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 375
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 337
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 398

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 35
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 18
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 44
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 47
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 15
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео