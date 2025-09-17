Одна из визитных карточек Риги уже 5 лет в темноте! Вернётся ли освещение железнодорожного моста?

«Когда рижане снова смогут радоваться освещению железнодорожного моста?» — с таким вопросом в социальной сети Thread выступил один из жителей, напомнив, что декоративная подсветка моста уже почти пять лет отключена, пишет LA.LV .

Житель обратился к Рижской думе с вопросом, действительно ли невозможно найти решение этой ситуации.

LA.LV связался как с представителями Рижской думы, так и с ГАО «Latvijas dzelzceļš», чтобы выяснить, могут ли жители и гости столицы Латвии в ближайшее время рассчитывать на изменения.

Хотя представители Рижской думы указали, что этот вопрос не находится в компетенции департаментов Рижской государственной городской структуры или подведомственных им учреждений, поскольку установка и обслуживание декоративной подсветки железнодорожного моста всегда находились в ведении ГАО «Latvijas dzelzceļš», они подчеркнули:

«Освещение железнодорожного моста, как и любое качественное решение ночного освещения, способствует эстетическому облику городской среды в тёмное время суток. Подобные решения важны для формирования ночного образа города».

Связавшись с ГАО «Latvijas dzelzceļš», издание выяснило, что в связи с финансовыми обстоятельствами никаких изменений в вопросе освещения моста в настоящее время не планируется.

Агнесе Лиците пояснила: «В 2022 году как в Латвии, так и в других странах Европы наблюдался резкий рост цен на энергоресурсы, в том числе на электроэнергию. В результате, с целью экономии финансовых средств, ГАО "Latvijas dzelzceļš" приняло решение отключить декоративное освещение железнодорожного моста в Риге через Даугаву, а также железнодорожного моста в Елгаве через Лиелупе в повседневном режиме.

Однако, чтобы порадовать жителей и гостей города, декоративная подсветка мостов включается в праздничные дни, например, 18 ноября, на Рождество и в новогоднюю ночь.

Учитывая финансовую ситуацию "Latvijas dzelzceļš" и приоритеты деятельности предприятия, включая постоянные попытки сократить различные расходы, на данный момент другие решения не приняты, и декоративное освещение мостов будет включаться только по праздникам».