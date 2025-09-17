Baltijas balss logotype
После похорон матери у пассажирки случился приступ астмы — водитель велел выйти 3 1081

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
После похорон матери у пассажирки случился приступ астмы — водитель велел выйти
ФОТО: LETA

Патриция страдает от астмы. Возвращаясь домой в Ригу с похорон матери в Лиепае, ей внезапно стало плохо в пассажирском автобусе. "Приступ был сильный, я не могла дышать", — вспоминает женщина. Она обратилась за помощью к водителю, надеясь, что тот вызовет медиков, однако вместо этого водитель, по её словам, "грубо вытолкал" её на Салдусском автовокзале, сообщает tv3.lv.

Первый острый приступ астмы у Патриции произошёл уже днём 22 августа, прямо на кладбище. Прибыла бригада неотложной медицинской помощи, ввела препараты, и женщина решила поехать домой в столицу на рейсовом автобусе компании «Liepājas pasažieru autobuss» в 18:30.

Однако спустя неполные два часа пути приступ повторился. Автобус в тот момент остановился на автовокзале в Салдусе, и Патриция подошла к водителю с просьбой вызвать медиков.

"Он накричал на меня, чтобы я выходила, потому что он опаздывает и никого вызывать не собирается. Потом он захлопнул дверь", — рассказала женщина.

На помощь пришёл другой водитель

По словам Патриции, ей повезло, что на автовокзале находился ещё один автобус той же компании. Она подошла к водителю, едва держась на ногах.

"Он сразу сел в автобус, извинился перед пассажирами, сказал, что опоздает, потому что женщине стало плохо и нужно вызывать "скорую"," — вспоминает она.

На вопрос, был ли при ней ингалятор, Патриция ответила утвердительно. Но из-за стресса приступы бывают настолько тяжёлыми, что она теряет способность действовать — не может даже удержать в руках телефон, чтобы позвонить.

"Когда меня выставили из автобуса, я была в шоке, чувствовала себя беспомощной. Раньше во время приступов у меня иногда даже останавливалось сердце," — рассказала она.

Медики прибыли на место за несколько минут, оказали помощь, и Патриция смогла поехать домой на следующем рейсе в Ригу.

С момента происшествия прошёл почти месяц, но Патриция до сих пор переживает случившееся и хочет говорить об этом открыто.

"Впервые в жизни водитель автобуса так плохо со мной обошёлся. Это травма — быть брошенной в момент приступа, — признаёт она. - Если бы не тот другой водитель, я могла бы задохнуться. Потом долго заикалась..."

Позже в тот же вечер, 22 августа, родственник Патриции встретил того самого водителя рейса Лиепая–Рига на рижском автовокзале и попытался выяснить, почему он высадил женщину. Водитель ответил, что если пассажирке было плохо, она могла бы сама вызвать медиков.

Водитель отрицает грубое поведение

Патриция подала жалобу в ГАО «Автотранспортная дирекция». Об этом свидетельствуют фотографии документов, присланные порталу tv3.lv. Среди них — подтверждение, что 22 августа после 20:00 ей была оказана помощь Службой неотложной медицинской помощи (СНМП). Служба подтвердила, что вызов был получен в 20:18 и пациенту была оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась.

Однако для АО «Liepājas autobusu parks» эта ситуация стала неожиданностью — компания не получала жалобу от Патриции. Перевозчик сообщил, что инцидент обсуждён с водителем, который категорически отрицает, что высаживал женщину из автобуса.

По версии компании, на момент, когда Патриция обратилась к водителю, автобус уже начал движение от Салдусского автовокзала.

"Пассажирка, тяжело дыша, подошла с просьбой подождать пять минут, не упомянув о приступе или просьбе вызвать врача", — говорится в объяснении перевозчика.

Водитель ответил, что ждать не может, и тогда пассажирка якобы сама взяла вещи и вышла.

"К сожалению, в данной ситуации водитель не проявил бдительности и не спросил, почему пассажирка расстроена и нужна ли ей помощь", — признала компания. Водитель не был информирован о том, что у Патрисии начался приступ астмы.

Компания провела с водителем дополнительный разговор и призвала его в подобных ситуациях быть внимательнее, задавать уточняющие вопросы, чтобы определить потребности пассажира и не допускать подобных случаев впредь.

"Мы понимаем разочарование пассажирки и приносим извинения за случившееся", — заявили в АО «Liepājas autobusu parks». В то же время компания отметила, что поскольку пассажирка официально не обращалась, возможности извиниться лично у них не было.

На вопрос, почему она не обратилась напрямую в «Liepājas autobusu parks», Патриция рассказала tv3.lv, что звонила в компанию, чтобы проконсультироваться, как действовать. Работник, с которым она связалась, объяснил, что ей нужно лично подать заявление в ГАО «Автотранспортная дирекция», что она и сделала. Ответа на заявление она пока не получила.

На вопрос, будет ли она в будущем пользоваться междугородними автобусами, Патриция ответила утвердительно — в семье нет личного автомобиля. В дальнейшем она планирует более тщательно выбирать перевозчика, предпочитая прямые рейсы, пусть и более дорогие, и избегать поездок с АО «Liepājas autobusu parks». "Сейчас нет уверенности, что во время следующего приступа не произойдёт то же самое," — признаётся она.

#общественный транспорт
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го сентября

    Ну с учетом того что водителей автобусов не хватает - санкций не будет. И пассажирам в массе тоже важнее не опоздать по своим делам, нежели оказывать помощь женщине которая понимая своё состояние решилась на поездку в автобусе. Она бы и на личном авто поехала, если бы был, и если бы совершила аварию по дороге, тоже был бы виноват кто-то третий?

    15
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    Там все свои люди - разберуться, ибо чужих там нет - чужих на работу не принимают!

    15
    3
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    За эти годы выросло поколение (да и старое оскотинилось),которое не знает,что такое сострадание и любовь к ближнему,ведь 30 лет Черти,у которых бог-это 😈 дьявол,прививали населению низменные инстинкты и любовь к деньгам,что и у них на первом месте. Хорошо,что в некоторых местах и в людях есть ещё Брестские крепости,которые ведут бой и их не сломать .Рано радуетесь,хабадятина.😈🔯👽

    19
    7
Читать все комментарии

