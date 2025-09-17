Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стоячий протест» перевозчиков затронул примерно 5000 пассажиров 0 625

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
LETA
«Стоячий протест» перевозчиков затронул примерно 5000 пассажиров
ФОТО: LETA

Стоящие на обочинах автобусы и растерянные пассажиры - утром вторника, 16 сентября, такую картину можно было наблюдать во многих районах Латвии, пишут общественные СМИ.

На этот раз причиной стали не технические проблемы автобусов, а акция протеста перевозчиков. Большинство латвийских предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки автобусами, с 10 до 11 часов остановили автобусы, требуя от правительства пересмотреть заключенные договоры и компенсировать растущие убытки.

В Автотранспортной дирекции (АТД) отметили, что протесты повлияли примерно на 165 рейсов региональных автобусов и 5000 пассажиров. В протесте приняли участие девять из 11 перевозчиков - "Daugavpils autobusu parks", "Talsu autotransports", "Tukuma auto", "Rēzeknes autobusu parks", "VTU Valmiera", "Norma A", "Liepājas autobusu parks", "Nordeka" и "Ventspils reiss". Они требуют, чтобы государство компенсировало возникшие в этом году убытки и как минимум на 10% увеличило сумму заключенных договоров по перевозке пассажиров.

"У нас из года в год со стороны государства меняются правила игры. Со старта конкурсов на перевозки минимальная зарплата менялась не менее 4 раз. Кроме того, изменены другие условия - и пошлины на транспортные средства, и акцизный налог", - пояснил председатель правления ООО "VTU Valmiera" Айгар Витолс.

В акции не участвовало АО "CATA", которое на основании выгодных краткосрочных договоров о прямой дотации выполняет перевозки в регионе Цесиса, Сигулды и Лимбажи, и ООО "Latvijas sabiedriskais autobuss", убытки которого, возможно, покрываются индексацией с 1 августа 2025 года, указали перевозчики.

Несмотря на то, что остановка "Sili" на Видземском шоссе находится чуть дальше, на этот раз автобус остановился не на остановке, а на какой-то площадке и простоял там час, участвуя в акции протеста. Представитель перевозчиков объяснил происходящее пассажирам рейса Руйиена-Рига, которые не по своей воле стали участниками акции протеста.

"Прошу прощения за доставленные неудобства. Мы старались "достучаться" до руководства дирекции, до руководства министерства. Но, к сожалению, нас не услышали. Поэтому ситуация зашла настолько далеко, что мы задействовали общество", - пояснил пассажирам председатель правления ООО "VTU Valmiera" Витолс.

Однако АТД с требованиями перевозчиков не согласна и обещает оштрафовать коммерсантов за задержанные или не выполненные во время протестов рейсы.

"Мы считаем эти требования необоснованными. Все перевозчики участвовали в открытой публичной закупке. Все перевозчики сами предложили цены, по которым обещали оказывать свои услуги. Если перевозчики требуют пересмотра ими же рассчитанной цены и по сути протестуют против предложений, поданных ими самими, мы в недоумении, как это могло получиться", - отметил председатель правления АТД Янис Лапиньш.

Читайте нас также:
#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 172
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 375
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 338
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 398

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 16
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 35
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 18
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 44
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 49
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 9
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 16
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео