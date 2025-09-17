«Стоячий протест» перевозчиков затронул примерно 5000 пассажиров

Стоящие на обочинах автобусы и растерянные пассажиры - утром вторника, 16 сентября, такую картину можно было наблюдать во многих районах Латвии, пишут общественные СМИ.

На этот раз причиной стали не технические проблемы автобусов, а акция протеста перевозчиков. Большинство латвийских предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки автобусами, с 10 до 11 часов остановили автобусы, требуя от правительства пересмотреть заключенные договоры и компенсировать растущие убытки.

В Автотранспортной дирекции (АТД) отметили, что протесты повлияли примерно на 165 рейсов региональных автобусов и 5000 пассажиров. В протесте приняли участие девять из 11 перевозчиков - "Daugavpils autobusu parks", "Talsu autotransports", "Tukuma auto", "Rēzeknes autobusu parks", "VTU Valmiera", "Norma A", "Liepājas autobusu parks", "Nordeka" и "Ventspils reiss". Они требуют, чтобы государство компенсировало возникшие в этом году убытки и как минимум на 10% увеличило сумму заключенных договоров по перевозке пассажиров.

"У нас из года в год со стороны государства меняются правила игры. Со старта конкурсов на перевозки минимальная зарплата менялась не менее 4 раз. Кроме того, изменены другие условия - и пошлины на транспортные средства, и акцизный налог", - пояснил председатель правления ООО "VTU Valmiera" Айгар Витолс.

В акции не участвовало АО "CATA", которое на основании выгодных краткосрочных договоров о прямой дотации выполняет перевозки в регионе Цесиса, Сигулды и Лимбажи, и ООО "Latvijas sabiedriskais autobuss", убытки которого, возможно, покрываются индексацией с 1 августа 2025 года, указали перевозчики.

Несмотря на то, что остановка "Sili" на Видземском шоссе находится чуть дальше, на этот раз автобус остановился не на остановке, а на какой-то площадке и простоял там час, участвуя в акции протеста. Представитель перевозчиков объяснил происходящее пассажирам рейса Руйиена-Рига, которые не по своей воле стали участниками акции протеста.

"Прошу прощения за доставленные неудобства. Мы старались "достучаться" до руководства дирекции, до руководства министерства. Но, к сожалению, нас не услышали. Поэтому ситуация зашла настолько далеко, что мы задействовали общество", - пояснил пассажирам председатель правления ООО "VTU Valmiera" Витолс.

Однако АТД с требованиями перевозчиков не согласна и обещает оштрафовать коммерсантов за задержанные или не выполненные во время протестов рейсы.

"Мы считаем эти требования необоснованными. Все перевозчики участвовали в открытой публичной закупке. Все перевозчики сами предложили цены, по которым обещали оказывать свои услуги. Если перевозчики требуют пересмотра ими же рассчитанной цены и по сути протестуют против предложений, поданных ими самими, мы в недоумении, как это могло получиться", - отметил председатель правления АТД Янис Лапиньш.