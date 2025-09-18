Baltijas balss logotype
Общественный транспорт Риги в августе выбрали более 9 млн пассажиров. Названы самые популярные маршруты

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Общественный транспорт Риги в августе выбрали более 9 млн пассажиров. Названы самые популярные маршруты
ФОТО: LETA

В общественном транспорте Риги в августе перевезено 9,2 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Из трамваев самым популярным является 1-й маршрут, по которому перевезено 910 000 пассажиров.

В автобусах самым популярным является 3-й маршрут, по которому перевезено 563 656 пассажиров, а троллейбусом наибольшее количество пассажиров в августе было перевезено на 4-м маршруте - 492 154 пассажира.

Всего в августе было перевезено 4 154 107 пассажиров автобусами, 3 051 075 пассажиров троллейбусами и 2 017 946 пассажиров трамваями.

Маршрутами ночных автобусов в выходные августа воспользовались более 2500 пассажиров.

Как сообщалось, оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, включая дотации государственного и муниципального бюджета, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, при этом прибыль компании сократилась многократно и составила 93 608 евро.

"Rīgas satiksme" владеет долями капитала в компаниях "Rīgas karte" (51%) и "Rīgas acs" (100%). В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs", проведя ликвидацию дочерней компании, однако пока "Rīgas acs" еще не ликвидирована.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также обслуживает автостоянки на обочинах улиц города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео